◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク（23日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

日本ハムのドラフト1位ルーキー・柴田獅子投手が、首位攻防2戦目となるソフトバンク戦でプロ初のリリーフ登板を迎えました。

柴田投手は7月26日のロッテ戦でプロ初登板。先発のマウンドにあがると3回をパーフェクト投球に抑え、19歳らしからぬ圧巻のピッチングを披露していました。2024年ドラフトではソフトバンクとの競合のすえ、日本ハムに入団。福岡出身の柴田投手にとっても、縁の深い球団であるソフトバンクと相対しました。

3点リードで迎えた6回のマウンドにあがった柴田投手。先頭で打席に迎えた山川穂高選手に対しては、最速154キロのストレートも交えながらピッチャーゴロに打ち取ります。牧原大成選手には3球目のストレートをとらえられプロ初ヒットを許すも、続く今宮健太選手をショートへの併殺打に取り、打者3人で抑えました。

この日、再昇格を果たしベンチ入りとなっていた柴田投手。この起用や好投に対してSNSでは「こんな場面で獅子くんを投げさせるの？すごいなぁ」「柴田獅子出てきて雰囲気ガラッと変わったな。流石やわ」「めちゃくちゃロマン感じるわ」「柴田獅子とんでもないな」といった声があがりました。