フィリップ モリス ジャパンは、「煙のない社会」の実現を目指す取組みの一環として、20歳以上の喫煙者を対象に、来店や製品の購入を必要とせず、どなたでも参加できる、IQOS の参加型ブランドエンゲージメントプラットフォーム「IQOS Together X」を展開中。そのキャンペーン第4弾を、2025年8月20日より開始しました。

自然とつながる様々な体験

キャンペーン第4弾では、「究極の感動体験」として「モルディブ」5泊7日の旅【2025年12月7日〜2025年12月13日 (5泊7日)10名】と、「毎日当たる賞品」の2つの抽選キャンペーンを展開中。抽選期間は8月20日〜9月16日まで。

IQOS Together Xフィナーレを飾るモルディブ5泊7日の旅では、伝統船“ドーニー”に乗って、ウミガメやマンタが泳ぐ海に出かけるシュノーケリング体験や、海が星空のように輝く“バイオルミネセンス”との出会い、サンゴ礁保護に取組む海洋生物学者とのワークショップなど、自然とつながる体験が用意されています。

また、水上ヴィラ「パティーナ モルディブ」での宿泊や、海面下6.8mに広がるモルディブ最大の海中レストラン「オンリーブルー」や、星空の専門家との天体観測プライベートディナーなど、特別な美食体験に参加できます。

また、毎日当たる賞品の当選総数は18万個。「選べる国内旅行」や、「IQOS Together X オリジナルデザインアイテム」、「DJI ジンバルカメラ」、「シャープ ウォーターオーブン ヘルシオ」など、日常の中でも「感動体験」を感じるための15種類の賞品たちです。ラインナップは以下のとおり。



↑ソニー

ワイヤレスネックバンドスピーカー。

