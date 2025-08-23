【ブリーダーズＧＣ】国内ダート牝馬の強豪集結 オーサムリザルトは３枠３番 ダブルハートボンドは１枠１番 枠順確定
◆第３７回ブリーダーズゴールドカップ・Ｊｐｎ３（８月２８日、門別競馬場・ダート２０００メートル）
出走馬９頭の枠順が８月２３日、決まった。デビューから９戦８勝で、米Ｇ１のブリーダーズＣディスタフ（１１月１日・デルマー競馬場、ダート１８００メートル）を視界に入れるオーサムリザルト（牝５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ジャスティファイ）は３枠３番。無傷５連勝中のダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）は１枠１番に決まった。
地方馬では昨年４着で、前走のノースクイーンカップ（門別）で重賞４勝目を挙げたサンオークレア（牝６歳、北海道・五十嵐冬樹厩舎、父バンブーエール）は５枠５番になった。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）ダブルハートボンド（栗 東）牝４ 坂井 瑠星 ５５
（２）グランブリッジ （栗 東）牝６ 川田 将雅 ５７
（３）オーサムリザルト （栗 東）牝５ 武 豊 ５７
（４）ゼロアワー （北海道）牝３ 落合 玄太 ５２
（５）サンオークレア （北海道）牝６ 石川 倭 ５５
（６）ブッシュドノエル （北海道）牝７ 井上 俊彦 ５５
（７）ライオットガール （栗 東）牝５ 岩田 望来 ５６
（８）マーゴットミニモ （北海道）牝５ 桑村 真明 ５５
（９）マンマリアーレ （美 浦）牝５ 荻野 極 ５５
※栗東、美浦はＪＲＡ所属。