今年のワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）に初出場する外国人騎手にＳＮＳでも称賛の声が集まっている。ＪＲＡで初めて騎乗する名手は、アルゼンチンを拠点に活躍するブラジル出身のフランシスコ・ゴンサルベス騎手。札幌４Ｒ・３歳未勝利でハイクオリティ（牡、栗東・今野貞一厩舎、父リアルスティール）を１着に導き、２戦目でＪＲＡ初勝利を挙げた。

日本デビューとなった初騎乗の札幌２Ｒこそ１０着に敗れたが、２戦目の同４Ｒでは４番人気のハイクオリティで初勝利をゲット。３戦目のＷＡＳＪ第１戦（札幌１０Ｒ）では、４段階評価のＣランクに格付けされた６番人気のマルプリを首差２着に導くなど、人気以上のパフォーマンスを見せている。４戦目のＷＡＳＪ第２戦（札幌１１Ｒ）で騎乗した６番人気のスミはＢランクで、直線の見せ場はあったものの６着に敗れた。

ゴンサルベス騎手は２００６年に騎手免許を取得。２０１１／２０１２年シーズンにサンパウロ地区で見習いリーディング、翌シーズンには総合リーディングタイトルを獲得した。その後は、アルゼンチンで著名のホルへ・ニール調教師の目に留ったこともあり、２０１３年から拠点をブエノスアイレスへ移した。移籍２年目の２０１４年には２１２勝を挙げて、アルゼンチンの騎手ランキングで４位となった。２０１６年には初のリーディングタイトルを獲得し、その後も２０１８〜２０２４年まで７年連続、同国で合計８度にわたってリーディングに輝いている南米の名手だ。同じブラジル出身のジョアン・モレイラ騎手を師匠と仰いでいる。

日曜の札幌競馬でゴンサルベス騎手が騎乗する馬は以下の通り。３Ｒ（１）デルマアリエル、４Ｒ（３）デアルーチェ、８Ｒ（６）ミサビスケッツ、１０Ｒ（４）マフィン、１２Ｒ（２）ロードマンハイムの５鞍が予定されている。

ゴンサルベス騎手の騎乗ぶりに「日本人騎手で結果出せなかった馬が別馬のようなレースする」「モレイラ雰囲気ちょっと似てた笑」「掲示板には毎回持って来そうなくらいの腕ありそう」「革命起こすやろう」「ブラジルからきた初来日のヤバい騎手、モレイラの弟弟子」「普通に上手い」「買っとけば儲かる可能性高い？」「短期免許取りません？」「一変させた手腕が光る」「やっぱりめっちゃ上手いのでは」「少し雷神みがあった」「めっちゃ嬉しそうで可愛い」「モレイラさんの一番弟子と聞いて軸にした」など称賛のコメントが相次いでいる。