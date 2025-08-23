　開始日　　 終了日　 コード　　　　　　　 銘柄名　　　　　　　 買付価格　　 備考
25/08/07　 25/10/14　<6542> ＦＣホールディングス　　　　　　　 1,420円　上場廃止予定
25/08/15　 25/10/10　<176A> レジル　　　　　　　　　　　　　　 2,750円　上場廃止予定
25/08/14　 25/09/29　<2150> ケアネット　　　　　　　　　　　　 1,130円　上場廃止予定
25/08/15　 25/09/29　<5577> アイデミー　　　　　　　　　　　　 1,450円　上場廃止予定
25/08/15　 25/09/29　<5070> ドラフト　　　　　　　　　　　　　　 750円　上場廃止予定
25/08/13　 25/09/25　<3136> エコノス　　　　　　　　　　　　　 1,410円　上場廃止予定
25/08/07　 25/09/24　<6028> テクノプロ・ホールディングス　　　 4,870円　上場廃止予定
25/08/08　 25/09/24　<3540> 歯愛メディカル　　　　　　　　　　 1,500円　上場廃止予定
25/08/12　 25/09/24　<3847> パシフィックシステム　　　　　　　 6,850円　上場廃止予定
25/08/12　 25/09/24　<3526> 芦森工業　　　　　　　　　　　　　 4,140円　上場廃止予定
25/08/12　 25/09/24　<6416> 桂川電機　　　　　　　　　　　　　　 960円　上場廃止予定
25/08/12　 25/09/24　<1890> 東洋建設　　　　　　　　　　　　　 1,750円　上場廃止予定
25/08/07　 25/09/19　<4464> ソフト９９コーポレーション　　　　 2,465円　上場廃止予定
25/08/07　 25/09/19　<4319> ＴＡＣ　　　　　　　　　　　　　　　 350円　上場廃止予定
25/08/06　 25/09/18　<1743> コーアツ工業　　　　　　　　　　　 1,840円　上場廃止予定
25/08/06　 25/09/18　<1821> 三井住友建設　　　　　　　　　　　　 600円　上場廃止予定
25/08/01　 25/09/16　<3341> 日本調剤　　　　　　　　　　　　　 3,927円　上場廃止予定
25/08/18　 25/09/16　<3688> ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　　　 2,100円　上場廃止予定
25/07/29　 25/09/09　<7732> トプコン　　　　　　　　　　　　　 3,300円　上場廃止予定
25/07/28　 25/09/08　<7250> 太平洋工業　　　　　　　　　　　　 2,050円　上場廃止予定
25/08/08　 25/09/08　<6937> 古河電池　　　　　　　　　　　　　 1,400円　上場廃止予定
25/08/12　 25/09/08　<7831> ウイルコホールディングス　　　　　　 108円　　　 -
25/08/12　 25/09/08　<9904> ベリテ　　　　　　　　　　　　　　　 340円　　　 -
25/05/09　 25/09/04　<6957> 芝浦電子　　　　　　　　　　　　　 6,635円　上場廃止予定
25/07/01　 25/09/03　<9284> カナディアン・ソーラー・インフラ　89,930円　　　 -
25/08/04　 25/09/01　<6946> 日本アビオニクス　　　　　　　　　 3,314円　　　 -
25/08/01　 25/09/01　<8053> 住友商事　　　　　　　　　　　　　 3,380円　　　 -
25/05/02　 25/08/28　<6957> 芝浦電子　　　　　　　　　　　　　 6,200円　上場廃止予定
25/07/15　 25/08/27　<3073> ＤＤグループ　　　　　　　　　　　 1,700円　上場廃止予定
25/07/15　 25/08/27　<6312> フロイント産業　　　　　　　　　　 1,085円　上場廃止予定

※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。

株探ニュース