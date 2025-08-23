TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
25/08/07 25/10/14 <6542> ＦＣホールディングス 1,420円 上場廃止予定
25/08/15 25/10/10 <176A> レジル 2,750円 上場廃止予定
25/08/14 25/09/29 <2150> ケアネット 1,130円 上場廃止予定
25/08/15 25/09/29 <5577> アイデミー 1,450円 上場廃止予定
25/08/15 25/09/29 <5070> ドラフト 750円 上場廃止予定
25/08/13 25/09/25 <3136> エコノス 1,410円 上場廃止予定
25/08/07 25/09/24 <6028> テクノプロ・ホールディングス 4,870円 上場廃止予定
25/08/08 25/09/24 <3540> 歯愛メディカル 1,500円 上場廃止予定
25/08/12 25/09/24 <3847> パシフィックシステム 6,850円 上場廃止予定
25/08/12 25/09/24 <3526> 芦森工業 4,140円 上場廃止予定
25/08/12 25/09/24 <6416> 桂川電機 960円 上場廃止予定
25/08/12 25/09/24 <1890> 東洋建設 1,750円 上場廃止予定
25/08/07 25/09/19 <4464> ソフト９９コーポレーション 2,465円 上場廃止予定
25/08/07 25/09/19 <4319> ＴＡＣ 350円 上場廃止予定
25/08/06 25/09/18 <1743> コーアツ工業 1,840円 上場廃止予定
25/08/06 25/09/18 <1821> 三井住友建設 600円 上場廃止予定
25/08/01 25/09/16 <3341> 日本調剤 3,927円 上場廃止予定
25/08/18 25/09/16 <3688> ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 2,100円 上場廃止予定
25/07/29 25/09/09 <7732> トプコン 3,300円 上場廃止予定
25/07/28 25/09/08 <7250> 太平洋工業 2,050円 上場廃止予定
25/08/08 25/09/08 <6937> 古河電池 1,400円 上場廃止予定
25/08/12 25/09/08 <7831> ウイルコホールディングス 108円 -
25/08/12 25/09/08 <9904> ベリテ 340円 -
25/05/09 25/09/04 <6957> 芝浦電子 6,635円 上場廃止予定
25/07/01 25/09/03 <9284> カナディアン・ソーラー・インフラ 89,930円 -
25/08/04 25/09/01 <6946> 日本アビオニクス 3,314円 -
25/08/01 25/09/01 <8053> 住友商事 3,380円 -
25/05/02 25/08/28 <6957> 芝浦電子 6,200円 上場廃止予定
25/07/15 25/08/27 <3073> ＤＤグループ 1,700円 上場廃止予定
25/07/15 25/08/27 <6312> フロイント産業 1,085円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
