「取り締まってほしい」“20〜30代くらいの女性”電動キックボードで危険走行の瞬間　車間すり抜け急接近“あわや接触”も　東京・千代田区

東京・千代田区で14日、電動キックボードが危険走行する瞬間がカメラに捉えられた。電動キックボードは車の間をすり抜け、片側4車線道路の左から3車線目を走っていた。

危険な電動キックボード…車間縫って接近

東京・千代田区で14日午後0時半過ぎに撮影されたのは、車の右側を走り、急接近してきた危険な電動キックボードの姿だった。

撮影者：

『危ない！まさかこっちに来るのか！』と思いました。

現場は片側4車線の道路だった。原則、電動キックボードは車道の左側を走行しなければいけない。

しかし、後方のドライブレコーダーには、片側4車線の左から3車線目を電動キックボードが走行する姿が捉えられていた。

車と車の間をすり抜けて接近すると、ふらふらとあわや接触寸前となりつつ、すぐ目の前まで迫ってきた。そして並走後、後ろに下がると車線をまたぎ、車道の左側へと移動していた。

「クラクション鳴らされたが気にせず堂々と…」

撮影者によると、電動キックボードを運転していたのは20〜30代くらいの女性だったという。

撮影者：

後ろからクラクションを鳴らされていましたが、気にせず堂々と、わが物顔で走行していました。こういう運転を、もう少し取り締まってほしいです。

（「イット！」 8月21日放送より）