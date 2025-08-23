ドジャースのトミー・エドマン内野手（30）の夫人、クリスティンさんが22日（日本時間23日）、自身のインスタグラムを更新。自宅でドジャース―パドレスの首位攻防戦の観戦パーティーを開催したことを報告した。

日本人の父を持つクリスティンさんはインスタグラムのストーリーズに15枚の写真と動画を投稿。広々としたプール付きの庭でケータリングサービスを利用してBBQなどさまざまな食事や飲み物を用意。プールサイドにソファなどを並べ、家の白い壁にプロジェクターで中継映像を投影して試合を観戦する写真もあった。クリスティンさんは自身の投稿に「心が満たされている」と書き込んだ。

救援左腕ベシアのケイラ夫人は「このような楽しい観戦パーティーをありがとう」と感謝の投稿を行った。

この日からナ・リーグ西地区首位ドジャースと1ゲーム差で追う2位パドレスの3連戦が敵地サンディエゴで開始。ドジャースは1点を先制したが、パドレスのダルビッシュ有投手が6回1安打1失点と好投し、1―2で逆転負け。ドジャースとパドレスは73勝56敗で並び、7日ぶりに同率首位となった。