本田真凜、撮影初日に小籠包40個食べた1st写真集「ちょっと“小籠包ボディ”になってます」
プロフィギュアスケーターの本田真凜が23日、都内で開催された本田真凜 1st写真集『MARIN』発売記念会見に出席。撮影初日の食事を振り返った。
【写真】24歳になったばかりの本田真凜、写真集お気に入りカットを披露
本作は、「夏生まれで名前も“Marin”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と本田自らが希望した台湾の都市、台中＆高雄で撮影。少女のような無垢な横顔から大人のムード漂う艶やかで大胆なショットまで、彼女のギャップに心を奪われるような一冊となっている。
本作は、本田が24歳を迎えた誕生日の8月21日に発売。本田は「いつか叶えたい目標の1つである写真集を、24歳を迎えた誕生日に無事発売することができて、本当にうれしいです」と喜びを語った。
家族からの反響を問われると「姉妹の望結と紗来には、撮影に行っている時からパソコン越しの写真を撮って『どうかな？』と送ったりしていた」と明かし、「実際、本になって見てもらえてすごくうれしい」とにっこり。
続けて「望結に見える写真だったり紗来に見える写真だったりが不思議と写真集の中に多くて、特に最初のページを開いた白いワンピースのカットは、本当にみんなから『紗来ちゃんに似てる』って言われて。“紗来に似ている”のではなく、“紗来が似ている”んですけど（笑）、そんなことを思いながら撮影していたのは懐かしいなと思います」と妹の望結や紗来に見えるカットの存在を打ち明けた。
撮影に向けては「腹筋をいつもよりしました」と報告。「普段からボディメイクというか、筋トレとかそういうことは続けてはいるんですけど、写真集の撮影の3週間ぐらい前から、外食とかは行かないようにして自分で作ることを心がけたりとか、腹筋を1日300回を目標にしてひたすらやってました。ムキムキな写真もあるので注目してください（笑）」と語った。
また「シックスパックというよりは縦に入った腹筋に憧れているので、もともとから色々トレーニングはしているんですけど、特にお腹の筋肉は力を入れたかなと思います」と回顧。その一方で、「小籠包が初日の夜に美味しすぎて、本当に40個ぐらい食べちゃったんです」と振り返り、「なので、どっかからはちょっと“小籠包ボディ”になってます」と笑いを誘った。
9月5日公開の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』での女優デビューについて聞かれた際には、「妹、望結が小さい頃から子役さんとして活動していて、望結のセリフ以外の役とかを私が台本の相手をして練習したりとかっていうのは小さい頃からやっていたので、少し（演技に）馴染みはあった」と告白。
さらに「レッスンについていったりとかもしていたので、今回、共演させていただく（鈴木）福くんとかとも、本当に小さい頃から望結が一緒に頑張っているのを見ていたので、すごく不思議な気持ちではある」と口にした。
そして「表現することが小さい頃から好きなので、本当に充実した撮影だった」と振り返り、「何回も殺される役なので、そういうことも今まで自分の人生で経験するとは思っていなかったので、すごいうれしいです」と笑っていた。
本田真凜 1st写真集『MARIN』は講談社より発売中。
