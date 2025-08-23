「34歳なのに化粧しない」実家暮らし女性が婚活で撃沈。男性との“LINE交換”さえ怖い、呆れた理由
婚活での“当たり前の言葉”で不安に。34歳女性の苦悩
「普段は化粧しない」子どもと触れ合う34歳女性が「結婚できない」ワケ
こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
◆「気づいたら34歳で実家暮らし」福祉職女性の“危機感”
恋愛経験が乏しい女性は、警戒心が高すぎ、現状維持バイアスも働きやすい傾向があります。美紀さん（仮名・34歳）もそんな人でした。神奈川県の中高一貫女子高から、東京の大学に進学し児童心理学を学びました。卒業後は放課後デイサービスに就職して働いています。
今までに一度も実家を出たことはありません。ただし、学生時代の同級生も実家暮らしの人が多く、合コンや街コンに行きたがる同級生がいない環境だったそうです。同僚もほぼ女性のみで、出会うのは父兄と児童のみ。
子どもは好きでいつか自分の子どもも持てたらいいなと思っていたのですが、彼氏すらいないまま34歳になってしまいました。
そんなある日、同級生から「マッチングアプリで知り合った男性と結婚する」と報告がきて驚きます。
アプリを使っていたことも男性とデートしていることも、将来のことを考えて行動していたことも、全てが衝撃でした。
◆「私はOLじゃないので」普段は化粧を全くしない
その友達に勧められてマッチングアプリをダウンロードしてみたものの、顔写真を求められることが分かると、怖くなってすぐにアプリを削除したそうです。
「怖い理由は身バレですか？」と聞くと、「それもありますけど、個人情報をネットにさらすことが怖かったです」と答える美紀さん。聞くと写真を撮る習慣がほとんどなく、SNSも基本的に見ないそうです。
その後、大手の結婚相談所なら身元確認がしっかりしているので安心かと思い、登録しました。ですがお見合いの調整のため、結婚相談所の担当者とやり取りするのにも消耗してしまったといいます。結婚相談所に登録して約半年ですが、会った相手は2人のみでした。
「お見合いの調整で、どんなことが消耗するのでしょうか？」
「日程の調整からですね。土曜日出勤のこともあって、私はOLじゃないので、仕事ではお化粧もしていないし仕事帰りにお見合いはできないんです。それで休みである平日の希望を伝えると、それだとお見合いが難しいって言われたりするんです。そこまでならお見合いしなくていいんですけど、絶対会わなきゃ罰金が発生するし（※結婚相談所によっては、仮交際が成立したら1回はデートをしないとペナルティとして“罰金”が発生します）。
担当の人に何回言っても、私の事情は理解してくれません。平日夜でお見合いしたことがあったのですが、相手の方の職場近くの上野まで出て行ってお見合いしたんです。日程を合わせてくれたし文句は言えないんだけど、家から遠いので帰るのも遅くなってしまって、疲れちゃいました。翌日も仕事なのに、帰宅が遅くなるのは困るんです」
「平日休みだと婚活は少し工夫必要になりますよね。『OLじゃないからお化粧しない』って言うけど、お化粧禁止なの？」
「そういうわけじゃないんですけど」
「家の外に出るなら毎日お化粧して。ライバルは毎日当たり前のようにお化粧する女性ですからね。10代ならノーメイクでも彼氏ができるかもしれないけど、『お化粧するのが特別』って美意識で、34歳が結婚するのは無理ですから」
「そうなんですか！」
