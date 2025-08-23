¡Ö°ãÏÂ´¶Ìµ¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ä¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¾®ÀîËã¶×à¤¤¤«¤Ä¤¤¥¿¥È¥¥¡¼á¥·¡¼¥ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÀîËã¶×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¥¿¥È¥¥¡¼á»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤È¤â»÷¹ç¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀ¾Èþ²Î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÏÓ¤Ë¤Ïà¤¤¤«¤Ä¤¤¥¿¥È¥¥¡¼á¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡8·î27Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÉñÂæ¡Ö¤í¤ê¤¨¤ÎË½ÎÏ¡×¤Î·Î¸ÅÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¥·¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ³§¤ó¤Ê¤Ç·Î¸Å¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡Ø¤í¤ê¤¨¤ÎË½ÎÏ¡Ù´Ñ¤Ë¤¤Æ¤Í¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿´À¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¥·¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ä¡×¡Ö¥·¡¼¥ë¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Ö¾¯¤·°ãÏÂ´¶Ìµ¤¤¤Î¤âÌÌÇò¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¶¯¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£