福岡県で「夏に行きたい滝」ランキング！ 2位「花乱の滝」、圧倒的1位は？【2025年調査】
涼を感じる夏の風物詩、滝。マイナスイオンに包まれて、自然の中でひと息つきませんか？
回答者からは「滝行をしている姿を見ることができる時もあるから」（60代男性／千葉県）、「落差約15mの滝ですが、水量が豊富で流れ落ちる水の勢いが強く、真夏でも滝の周囲は涼しく快適です」（50代男性／東京都）、「流れ落ちる滝のしぶきが、花びらの舞うように見えるということから、このような名前が付いたと言われています。パワースポットにもなっていて、比較的人が少ない穴場のスポットだから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国10〜60代の男女215人を対象に、「夏に行きたい滝（九州地方・沖縄）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「福岡県で夏に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：花乱の滝／42票早良区の深い森にひっそりと姿を現す花乱の滝は、金山のふもとで出会える“知る人ぞ知る”隠れた名瀑。滝そのものは派手さこそないものの、流れ落ちる水とそれを包む岩壁、周囲の木々が織りなす風景がとても静かで美しく、訪れる人の心をすっと鎮めてくれます。トレッキングや登山とセットで訪れる人も多く、自然の中での達成感と涼しさを同時に味わえるのが魅力。人の少ない時間に行けば、まさに“森の中のプライベート空間”です。
1位：白糸の滝／76票糸島市の羽金山の中腹にある白糸の滝は、夏になると多くの家族連れや観光客でにぎわう、福岡県屈指の涼スポット。高さ約24mから流れ落ちる滝の姿は美しく、水音とひんやり流れる空気が、暑さを一気に忘れさせてくれます。周辺には「ふれあいの里」として整備された施設があり、流しそうめんや釣り堀などのアクティビティも充実。自然を満喫しながら遊べる場所として、子どもも大人も楽しめる夏の定番スポットです。
回答者からは「そうめん流しやヤマメを食べたりもしたいから。また、糸島のカフェ巡りをしたりと糸島観光を楽しみたいから」（30代女性／熊本県）、「なによりも水が綺麗！また市内からも行きやすい距離感な割に混雑しておらず、かと言って寂れてもない。ヤマメ釣りも手頃な値段でできて焼いて食べられるのも嬉しい」（30代女性／東京都）、「アクセスが良く、涼しさと景観の美しさを両方楽しめる人気スポットです」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
