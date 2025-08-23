ゴディバから秋冬限定のトリュフが登場！旬の味覚で至福のひとときを

贅沢なひとときを彩るゴディバから、この秋冬限定で「季節のトリュフ-秋冬-」が登場します。スイートポテトやマロン、パンプキンなど秋の味覚を閉じ込めた6種類のトリュフをエレガントなパッケージに詰め合わせ。心も体も温まる濃厚な味わいは、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。

秋冬だけの限定フレーバー6種

「季節のトリュフ-秋冬-」には、旬の素材を活かした6種類の贅沢なフレーバーが登場。

スイートポテト トリュフ

塩味を効かせたガナッシュとムースをミルクチョコで包み、ピンクのクランブルをトッピング。

マロン ヘーゼルナッツ トリュフ

ピエモンテ産ヘーゼルナッツプラリネ入りの栗ガナッシュをチョコでコーティング。

パンプキンパイ

スパイス香るパンプキンガナッシュとホワイトチョコムースが絶妙にマッチ。

ヘーゼルナッツブルーキー

ほろ苦いカカオとざくざく食感がクセになる大人の味わい。

スフレ オ ショコラ

雪景色をイメージしたフレークが美しい、濃厚なショコラムース。

アップル トリュフ

りんごの酸味とキャラメルの甘さが調和する華やかなひと粒。

RINGOから秋限定♡芋・栗・かぼちゃの贅沢アップルパイ登場

ギフトにもぴったりな上品パッケージ

6粒入

10粒入

16粒入

トリュフは6粒・10粒・16粒入りの3種類で展開。価格はそれぞれ3,240円（税込）、5,616円（税込）、8,640円（税込）。ゴールド箔をあしらった高級感のあるパッケージは、贈り物やフォーマルなシーンにも最適です。

全国のゴディバショップ、GODIVA café、公式オンラインショップで購入でき、販売期間は2025年8月20日（水）から2026年1月7日（水）までの予定。数量限定なので早めのチェックがおすすめです。

サステナブルな美味しさを楽しんで

「季節のトリュフ-秋冬-」は、サステナブル・プログラム「ココアホライズン」をサポートするカカオを原料に使用。

農園経営やコミュニティ開発を支援し、子どもや自然を守る取り組みにもつながっています。美味しさとともに未来を守る選択ができるのも、ゴディバならではの魅力です。

秋冬のひとときをゴディバで♡

秋から冬にかけての贅沢な時間を彩る「季節のトリュフ-秋冬-」。旬のフレーバーが織りなす濃厚な味わいは、日常のご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにも最適です。

サステナブルな取り組みを支える一粒は、食べるたびに心まで満たしてくれるはず。寒い季節を優雅に過ごすお供に、ぜひチェックしてみてください。