¡Ú¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¾Þ¡ÛÌ¤¾¡ÍøÇÏ¥¹¥È¡¼¥à¥µ¥ó¥À¡¼¤¬³Ê¾åÄ©Àï¤Î£µÀïÌÜ¤Ç£´ÇÏ¿Èº¹°µ¾¡¡¡¥Ð¥Ç¥ëµ³¼ê¡Öº£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Áö¤ê¡×
¡¡£¸·î£²£³Æü¤Î»¥ËÚ£¹£Ò¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¾Þ¡Ê£²ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¼Ç£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£¹Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤ÏÃ±¾¡£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¹¥È¡¼¥à¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê²´¡¢·ªÅì¡¦°ÂÃ£¾¼É×±¹¼Ë¡¢Éã¥Ø¥ó¥ê¡¼¥Ð¥í¡¼¥º¡Ë¤¬Ä¾Àþ¤ÇÆÍ¤È´¤±¡¢Ì¤¾¡ÍøÇÏ¤Ê¤¬¤é£´ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡·à¤ò±é¤¸¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ã±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¡Ê²´¡¢·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡¢Éã¥¿¥ï¡¼¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ï£´Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£²£¹ÉÃ£·¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡Æ»Ãæ¤Ï£Ê£Ò£ÁÀª¤Ë¤è¤ëÂ©¤ÎÆþ¤é¤Ê¤¤Àè¹¶Áè¤¤¤ò¸åÊý¤«¤éÄÉÁö¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥¸¥ï¥Ã¤È°ÌÃÖ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢³°¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¤¿Ä¾Àþ¤Ç°ìµ¤¤Ë¤Ï¤¸¤±¡¢Æâ¤ÎÇÏ·²¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²¡¢£´¡¢£¶¡¢£³Ãå¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ê¾åÄ©Àï¤Ç¤Î´°¾¡¡£µ³¾è¤·¤¿¥¢¥ì¥¯¥·¡¦¥Ð¥Ç¥ëµ³¼ê¤Ï¡ÖÆ»Ãæ¤ÏÇÏ¤Î¥ê¥º¥à¤Ç±¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎµÓ¤Ë¤Ä¤«¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£