¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃÑ¡×¡Äº´»³¥µ¥È¥ë¡¢¹Ö±é²ñ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿£´£´Ç¯Á°¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤ÎËÜ¿´¡ÖÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Øµ¢¤í¤¦¡×
¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³¥µ¥È¥ë¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ç¡Öº´»³ÉðÆ»¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¡º´»³¥µ¥È¥ëÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡º´»³¤Ï¡¢ËèÇ¯²Æ¤Ë¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ç¿·¤·¤¤ÉðÆ»¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëº´»³¥µ¥È¥ë¤Î»×ÁÛ¡¢ÉðÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬º£Ç¯¤Ï¡ÖÀº¿ÀÏÀ¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î¿¿¼Â¡¢½¤ÅÍ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£·£µÇ¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¤¿º´»³¡£Íâ£·£¶Ç¯£µ·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·³¤³°±óÀ¬¤ò·Ð¤Æ£¸£±Ç¯£´·î£²£³Æü¤ËÂ¢Á°¹ñµ»´Û¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ËÊÑ¿È¡£¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤È¤Î»î¹ç¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸£³Ç¯£¸·î¤ËÅÅ·â°úÂà¤·Éüµ¢¡¢¤µ¤é¤ËÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ö¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òÁÏ»Ï¤·¤¿¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¡£¹Ö±é²ñ¤Ç¤Ïº´»³¤Ï¼«¤é¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ø¤ÎÆ´¤ì¡¢ÆþÌç¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¡¢Îý½¬À¸¡¢¼ã¼ê¥ì¥¹¥é¡¼»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃÂÀ¸¤òº´»³¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ø¤Î±óÀ¬Ãæ¤ËÅö»þ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÀìÌ³¼èÄùÌò±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤Î¿·´Ö¼÷¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î±Ç²è¤ò»£¤ë¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È»ØÎá¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñºÝÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬º´»³¤Ï¡Öµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµñÈÝ¡£¤·¤«¤·¿·´Ö¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÃöÌÚ¤Î´é¤òÄÙ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤¼¤Òµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»¦¤·Ê¸¶ç¤Ç¤¹¤«¤éµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡¢µÞ¤´¤·¤é¤¨¤Î¥Þ¥¹¥¯¡¢¥Þ¥ó¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£Â¢Á°¹ñµ»´Û¤ÎµÒÀÊ¤¬¡ÖÈóÆñ¤´¤¦¤´¤¦¡Ä¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ï¡ÖÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿¡£º´»³¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃÑ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬¤ÉÇ÷ÎÏ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¥Ã¥É¤ÎÆ°¤¤Ë·üÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÌ¾¾¡Éé¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¸å¤ÎÉ¾²Á¤Ç¥¥Ã¥ÉÀï¤ÎÄ¾¸å¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤µ¤Ã¤µ¤Èµ¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¹µ¼¼¤Çµ¼Ô¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¡Ö¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤°¤Ë¿·´Ö¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤¦µ¢¤ë¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌ¹ð¤µ¤ì¡Ö¤½¤ì¤«¤é¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸×ÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»î¹ç¤È¶¦¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Ï°¦¤µ¤ì¡¢³ÊÆ®µ»¤È¥×¥í¥ì¥¹¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£