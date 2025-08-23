◇男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント 第２日（２２日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、３３位で出た発多ヤマト（フリー）が３番パー４で「１４」の大たたきを喫した。国内男子ツアーの１ホールの最多ストロークでワースト４位の記録となった。

ティーショットを右の林に打ち込んだ。第２打は右隣の４番に出したが、第３打は林を超えず。複数のＯＢもあり、１２オン２パットを要した。「気づいたら１４になっていた」と失意の後半を振り返った。

１０番からスタートすると、２番までにスコアを６つ伸ばして１３アンダーにした直後の「１４」。「なんか、かわいそうやなあって思いました。ちゃんとやってたのになあって」と肩を落とした。

「試合で１ホールでこんなに打つのは、ジュニアの頃の含めて多分初めて」と言い、「ワンチャン、ボギーを狙えるかなと思ってしまった。ダブルボギーは取れたはずだけど、ボギーを狙いにいってしまった。その代償はこんなにでかいんや、って思った」。スコアは７８で通算１アンダーの下位に沈んだ。「勉強になりました。明日頑張ります」と気持ちを切り替えた。

▼日本男子ツアーの１ホール最多ストローク記録（詳細なデータが残る１９８５年以降）

〈１〉４２（＋３８） 鈴木規夫（１９８７年東海クラシック第２Ｒ９番）

〈２〉１９（＋１６） 立山光広（２００６年アコムインターナショナル第１Ｒ８番）

〈３〉１５（＋１０） 島村 正行（１９８５年九州オープン第１Ｒ２番）

〈４〉１４（＋１０） 発多ヤマト（２０２５年ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント第３Ｒ３番）

〈４〉１４（＋１０） 堀之内豊（２００５年日本ツアー選手権第４Ｒ１２番）

〈４〉１４（＋９） Ｉ・Ｈ・ホ（２０１４年日本プロ選手権第４Ｒ１８番）

〈４〉１４（＋９） 入野太（１９８９年テーラーメイド瀬戸内海オープン第１Ｒ９番）

※鈴木規夫の「４２」はスコア誤記による記録、立山光広は１７オン２パット

１２位で出た米ツアー１勝、日本ツアー通算７勝の小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの６４をマークし、通算１３アンダーの単独トップに浮上した。

６位からスタートした蝉川泰果（アース製薬）、岩崎亜久竜（フリー）、出利葉太一郎（フリー）がそろって６６で回り、１２アンダーで１打差の２位。

トップタイから出た石川遼（カシオ）は５バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７２と伸ばせず８アンダー。５打差の２４位に後退した。

今季日本ツアー初参戦の金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は７４と苦戦し、１０６位で予選落ちした。