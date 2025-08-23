¹âÅçÎé»Ò¡¡½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¿¿Áê¤Ë¾×·â¡ª¡¡¡È²¸¿Í¡ÉÂçÊªÇÐÍ¥¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¶Æ°¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹âÅçÎé»Ò¡Ê61¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¡ÊÅÚÍË¸å2¡¦28¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²¸¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÅç¤Ï25ºÐ¤Ç¿Íµ¤»þÂå·à¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³·¡×¤Î¤ªÄíÈÖ¤ÎÌòÊÁ¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹âÅç¤¬½Ð±é¤·¤¿CM¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¾¾Ê¿·ò¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾Ê¿¤Ë¤Ï¤½¤Î¿¿Áê¤ò¡Ö¤½¤³¤«¤é40Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¾¾Ê¿¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö²¿¤ÎCM¤À¤Ã¤¿¤«Äê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹âÅç¤µ¤ó¤¬CM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡È²Ú¤¬¤¢¤ë¤Ê¡É¤È»×¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Î¤ªÄíÈÖ¤È¤¤¤¦Ç¦¼Ô¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌò¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹âÅç¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÅç¤Ï¡Ö²Ú¤Ç¤¹¤«¡Ä¡ª½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡Ö²ò·è¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤â¤¦¾¯¤·¤Á¤ã¤ó¤È¡Ä¤â¤¦1¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÍß¤·¤¬¤ê¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¡¢¶¦±é¼Ô¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£