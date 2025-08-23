デビュー２０周年を迎え、年末までの期間限定で活動する５人組ロックバンド「Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚ」の太志が詩写真集「同じ窓から見た違う月」（ＭＯＧＵＲＡ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ、税込み３３００円）の発売イベントを開催し、４００人以上のファンと交流した。

太志の言葉と、同じく１９８０年生まれの写真家・川島小鳥さんの写真を融合させた１冊。太志は川島さんについて「独自の世界観を持っていて、写真自体に力がある」。タイトルには「月は一つのはずだけど、受け取る側のフィルターによって見え方が違う。自分は幼い頃から、人とのずれを感じて音楽にしてきた。ずれていてもいい。ずれこそが、自分の個性。それを肯定してくれるファンの方がいる」という思いを込めた。

「Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚのボーカルとして、詩写真集を出せることに意味がある。解散して悲しい思いをさせてしまった方々も喜んでくれると思う」。２００５年８月２４日にデビューミニアルバル「空いっぱいに奏でる祈り」を発売して２０年となる。「まさに２０年前、渋谷のタワーレコードに来たら１、２枚しかなかった。当時２５歳の自分は『この世界って甘くないんだな』『これが現実か』と憂鬱になった。それから始まった」としみじみと語った。

昨年夏に再結成してから新曲リリース、全国ツアー、フェスなど精力的に活動している。３０、３１日には東京ガーデンシアターで２０周年ライブを開催する。「これまでの中で一番、忙しい日々かもしれないけど、楽しいです。今年は集大成だと思っている。（３０、３１日のライブは）ハッピーな空間にしていきたい」と充実感を漂わせた。

「同じ窓から見た違う月」は２２日に発売して、早くも重版が決定。今後、大阪でもお渡し会を予定している。