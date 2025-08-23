東京女子プロレス２３日の後楽園ホール大会で荒井優希（２７）が伊藤麻希（３０）に勝利し、デビュー戦の雪辱を果たした。

２１年５月の後楽園ホール大会で伊藤に敗れ、悔しい敗戦でプロレス人生をスタートさせていた荒井。この日は３年半ぶりのシングル激突となった。

荒井の仕掛けたサソリ固めをスルリと抜け、ボストンクラブで返すなど、試合は終始伊藤ペース。必殺のＦｉｎａｌｌｙを顔面に決めるも、倒れない伊藤に、お返しのヘッドバットを食らってしまう。

それでも立ち上がった荒井は、負けじとヘッドバットで切り返し、ビックブーツから新人賞（顔面への２段蹴り）を決め逆転。最後は再びのＦｉｎａｌｌｙで伊藤をマットに沈めた。

リベンジに成功した後、リングで伊藤と意味深な指切りを交わした荒井。その意味についてバックステージで「荒井に対して同等というか、今までは上から見られることしかなかったような気がしていて…。いろんなメッセージがこもっていたのかな。いつもと違った空気がとてもうれしかったので、幸せでした」と笑顔を見せた。勝利の余韻に浸る間もなく「これからも伊藤麻希の背中を追っていきたいと思います。今日は勝てて、とてもうれしいです」と残し控室へと去った。