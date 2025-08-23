²Ã¸î°¡°Í¡Ê37¡Ë¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª ¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö²ÆËþµÊ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¡Ê37¡Ë¤¬¡¢¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ã¸î°¡°Í¡¢Çò¤Î¿åÃå»Ñ¤ä¹õ¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢Instagram¤ÇÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹·¿¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¡ÖÆü¾Æ¤±ÂÐºö0²á¤®¤Æ¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¹õ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿²Ã¸î¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ü¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤ª´é¤Ï¾¯½÷¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤Ï¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯8·î22Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¡Á¤ä¤á¤Æ¤§¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°ÍÍ»Ò¤ä¡Ö¥×¡¼¥ë¤Î¸å¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤ª¿©»ö¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¡¡£¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡¢³Ú¤·¤¤²ÆµÙ¤ß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡Á¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡ª²ÆËþµÊ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë