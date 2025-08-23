「フリークス ストア×ランディーズドーナツ」コラボ第2弾が登場！かわいいチャームやアクスタなど、雑貨も必見
FREAK’S STORE（フリークス ストア）から、LA名物のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」とのコラボアイテム第2弾が登場。
ランディーズドーナツを象徴するロゴやアートがデザインされた、Tシャツやバッグなどがお目見えしています。
ランディーズドーナツ 渋谷代官山店のほか、今回はフリークス ストア公式オンラインストア「Daytona Park（デイトナパーク）」および、フリークス ストアの一部店舗でも販売中なので、ぜひチェックして。
「フリークス ストア×ランディーズドーナツ」コラボ第2弾が登場
アメリカ・ロサンゼルスにある老舗ドーナツ店「ランディーズドーナツ」。
2025年5月に日本初上陸を果たし、その記念としてフリークス ストアとのコラボアイテムが販売されました。
そんな、フリークス ストアとランディーズドーナツのコラボに第2弾が登場。
ランディーズドーナツを象徴するアイコニックなロゴやアートが落とし込まれた、Tシャツ・バッグ・チャームなどがラインナップしています。
第1弾は、ランディーズドーナツ 渋谷代官山店のみの販売でしたが、第2弾では、フリークス ストアの一部店舗や公式オンラインストア「Daytona Park」で同時販売しているので、要チェックです。
ちょっとしたアクセントになるデザインのTシャツ
フリークス ストア限定の「RANDYS BOY ORANGE FS LIMITED TEE」（税込5940円）は、ランディーズドーナツのキャラクター・Randy’s Boyのオレンジバージョンをプリント。
背面のメッセージは、“We’re Total Randy’s Donuts Freaks!”（私たちはランディーズドーナツに夢中！）と書かれています。
「RANDYS BOY BLUE RD LIMITED TEE」（税込5940円）は、ランディーズドーナツ 渋谷代官山店限定のTシャツ。
正面にはRandy’s Boy、左袖には“LA→TYO”、背面には“World Famous Since 1952”がデザインされています。
Randy’s Boyをプリントした「RANDYS BOY BLUE TEE」（各 税込5940円）は、ホワイトとチャコールグレーの2色展開。
※チャコールは、Daytona Parkおよびフリークス ストア一部店舗のみの販売
アメリカ1号店「イングルウッド店」の写真を大胆にプリントした「INGLEWOOD SHOP PHOTO TEE」（各 税込5940円）は、背中にお店の住所が記載されています。
また、イングルウッド店をイラストでデザインした「INGLEWOOD SHOP ILLUST TEE」（各 税込5940円）も登場。
※Daytona Parkおよびフリークス ストア一部店舗のみの販売
「ICONIC DONUTS 2 TEE」（各 税込5940円）は、イングルウッド店の屋根上にある巨大なドーナツ型のオブジェのみをプリントした、おいしそうなデザインです。
※Daytona Parkおよびフリークス ストア一部店舗のみの販売
ランディーズドーナツのダイヤモンドロゴを正面に配した「DIAMOND LOGO TEE」（税込5940円）。
背中には、ランディーズドーナツのコンセプトがプリントされています。
※ランディーズドーナツ 渋谷代官山店のみの販売
Tシャツはすべて、アメリカ産コットン50%×メキシコ産コットン50％のブレンド。ざらりとした質感の生地で、軽やかさと透けにくさを両立していますよ。
バッグはどれも使い勝手抜群！
「NEWS PAPER BAG」（税込6930円）は、おもに欧米の新聞配達員が使っていたことでも知られる、ニュースペーパーバッグ風にアレンジされたショルダーバッグ。
大きめのマチで収納力があるから、通勤・通学・おでかけに活躍しますよ。
ランディーズドーナツのテイクアウト用ボックスが3箱入るという「DONUTS BOX PARTY BAG」（税込6930円）。
かなり大きめのマチなので、食料品の買い出しなど、エコバッグとしてもぴったりです。
「ICONIC DONUTS TOTE BAG」（税込3740円）は、ドーナツ型のオブジェとコンセプトメッセージをプリント。
A4サイズが収まる大きさと軽い生地感、肩にかけやすい長めの持ち手は、普段使いに最適ですよね。
落ち着いたダークブラウンの「RANDYS BOY TOTE BAG」（税込3740円）には、Randy’s Boyがプリントされています。
Tシャツやバッグには、特別にデザインしたオリジナルのタグが付いているのにも注目です。
ユニークでかわいいグッズもお目見え
正面にRandy’s Boyを、バックにドーナツを刺繍した「RANDYS BOY CAP」（各 税込6930円）。
6パネル仕様のキャップは、通常のツイルキャップよりもシルエットが一回り大きく見え、被ったときのバランスが絶妙なのだとか…！
オレンジをベースに、アイコニックなロゴやアートをプリントした「RANDYS MANY LOGOS BANDANA」（税込2750円）。バンダナは、アメカジのマストアイテムとして根強い人気があるそうです。
Randy’s Boyと、ドーナツ型オブジェの「RANDYS BOY CHARM」「ICONIC DONUTS CHARM」（各 税込2750円）は、バッグに付けたくなるほどのかわいさ！ギフトにもぴったりですよ。
こちらは8月30日（土）〜9月2日（火）頃の販売予定。店舗により展開時期が異なるので、販売店舗へ直接お問い合わせくださいね。
Randy’s Boyと、イングルウッド店の「RANDYS BOY ACRYLIC STAND」「INGLEWOOD SHOP ACRYLIC STAND」（各 税込2750円）は、デスクや棚など気軽に飾れるアイテムです。
豪華なラインナップで見逃せない
フリークス ストアとランディーズドーナツのコラボ第2弾は、全17型がラインナップするという豪華な内容に。
販売店舗も増えたので、より手に入りやすくなったのが嬉しいですよね。
なかにはランディーズドーナツ 渋谷代官山店でしか手に入らないアイテムもあるので、ドーナツと一緒にゲットしてみてください。
「フリークス ストア×ランディーズ」コラボ第2弾 特集ページ
https://www.daytona-park.com/
参照元：株式会社デイトナ・インターナショナル プレスリリース
