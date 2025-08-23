新種の恐竜には、背中に高く張った帆を思わせる構造上の特徴があったとみられる/James Brown/University of Portsmouth

（ＣＮＮ）古生物学者たちが、背中に帆のような構造を持つ非常に特徴的な新種の恐竜を発見した。ロンドン自然史博物館が２２日に発表した。

英国のセーリング選手として数々の記録を塗り替えたエレン・マッカーサー氏にちなんで命名された恐竜、イスティオラキス・マカルトゥーラエの骨は、英イングランド南岸沖の小さな島、ワイト島で発見された。この恐竜は１億２０００万年以上前、イグアノドンの近縁種（ジュラ紀後期から白亜紀前期にかけて生息した草食恐竜のグループ）と共に、この島を歩き回っていた。

科学者たちは、なぜこの恐竜の背中に帆のような大きな特徴があったのか、正確な理由は解明していないが、恐竜たちがパートナーを引き寄せ、お互いを同じ種として認識するのに役立ったのではないかと仮説を立てている。

これまで、約４０年前に発見されたこの標本は、ワイト島に生息していたことが知られている２種のイグアノドン類のうちの１種に属すると考えられていた。

しかし、引退した医師のジェレミー・ロックウッド氏が博士課程の研究の一環として骨を再調査していたところ、「この骨は特に長い神経棘（きょく）を持っており、非常に珍しい」ことに気づいた。

ロックウッド氏は声明で、この際立った帆のような特徴が当該の恐竜を新種と断定する助けになったと述べた。イスティオラキス・マカルトゥーラエは体高約２メートル、体重約１０００キロ。同氏は２１日、この研究結果を古生物学の学術誌に発表した。

「ワイト島で新たなイグアノドン類が発見されたことは、白亜紀前期のこの地域が非常に多様性に富んでいたことを示している」と同氏は言い添えた。「今後、さらに多くの発見があるだろう」

イスティオラキス・マカルトゥーラエが生息していたのは、イグアノドン類の恐竜がより長く脊椎（せきつい）を発達させるように進化していた時代だったことを同氏は突き止めた。

「これは部分的には筋肉の付着のためだったと考えられる」とロックウッド氏は述べた。

「イグアノドン類は小型の二足歩行恐竜から、四足で過ごす時間が長いはるかに大きな恐竜へと変化しつつあった。そのため、強力な筋肉で背骨を支える必要があったのだろう」

こうした背景を踏まえても、イスティオラキス・マカルトゥーラエの背骨は異例だ。ロックウッド氏は、帆が恐竜の体温調節に役立っていたという説に反論し、「血管の多い帆は攻撃に対して非常に脆弱（ぜいじゃく）で、損傷すれば大量出血を引き起こす可能性がある」と指摘している。

むしろ、同氏は「性的シグナルの伝達が最も可能性の高い説明」だと考えている。つまり、雄の孔雀（くじゃく）の尾と似た役割を帆が果たしていたということだ。

「現生動物において、ある特徴が実用的な機能を超えて誇張されている場合、それは常に、つがいの相手を引き寄せるための進化的圧力によるものだ。イスティオラキスの帆もその一例と言えるだろう」と、ロックウッド氏は付け加えた。