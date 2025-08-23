´Ú¹ñ·³¤¬ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ë·Ù¹ð¼Í·â¡¡·³»ö¶³¦ÀþÉÕ¶á¤Ç¡¡ËÌÄ«Á¯Â¦¤Ï¡ÖÄ©È¯¹Ô°Ù¡×¤ÈÈ¿È¯
ËÌÄ«Á¯·³¤ÏÆîËÌ¤Î·³»ö¶³¦ÀþÉÕ¶á¤Ç±ýÍè¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ú¹ñÂ¦¤¬·Ù¹ð¼Í·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢È¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï23Æü¡¢Ä«Á¯¿ÍÌ±·³¤Î¥³¡¦¥¸¥ç¥ó¥Á¥ç¥ëÉûÁí»²ËÅÄ¹¤ÎÃÌÏÃ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÆîËÌ¤Î·³»ö¶³¦ÀþÉÕ¶á¤Ç±ýÍè¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ú¹ñÂ¦¤¬µ¡´Ø½Æ¤Ç10È¯¤¢¤Þ¤ê¤Î·Ù¹ð¼Í·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢·Ù¹ð¼Í·â¤Ï¡ÖÄ©È¯¹Ô°Ù¡×¤À¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÁê±þ¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÃÌÏÃ¤ò¤¦¤±´Ú¹ñ·³¤Ï¡Ö19Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢ºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Î°ìÉô¤¬¶³¦Àþ¤ò¿¯ÈÈ¤·¤¿¤¿¤á¡¢·Ù¹ð¼Í·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·³»ö¶³¦ÀþÉÕ¶á¤Ç¤Ï¤³¤È¤·4·î¤Ë¤â¶³¦Àþ¤ò±Û¤¨¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ·³¤¬·Ù¹ð¼Í·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ºë¶Ì,
¿À»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÆÁÅç,
Áòº×,
ºßÂð°åÎÅ,
°ËÅì»Ô,
²ð¸î,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à