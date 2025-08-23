TBS NEWS DIG Powered by JNN

ËÌÄ«Á¯·³¤ÏÆîËÌ¤Î·³»ö¶­³¦ÀþÉÕ¶á¤Ç±ýÍè¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ú¹ñÂ¦¤¬·Ù¹ð¼Í·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢È¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï23Æü¡¢Ä«Á¯¿ÍÌ±·³¤Î¥³¡¦¥¸¥ç¥ó¥Á¥ç¥ëÉûÁí»²ËÅÄ¹¤ÎÃÌÏÃ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÆîËÌ¤Î·³»ö¶­³¦ÀþÉÕ¶á¤Ç±ýÍè¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ú¹ñÂ¦¤¬µ¡´Ø½Æ¤Ç10È¯¤¢¤Þ¤ê¤Î·Ù¹ð¼Í·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¾å¤Ç¡¢·Ù¹ð¼Í·â¤Ï¡ÖÄ©È¯¹Ô°Ù¡×¤À¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÁê±þ¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢ÃÌÏÃ¤ò¤¦¤±´Ú¹ñ·³¤Ï¡Ö19Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢ºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Î°ìÉô¤¬¶­³¦Àþ¤ò¿¯ÈÈ¤·¤¿¤¿¤á¡¢·Ù¹ð¼Í·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·³»ö¶­³¦ÀþÉÕ¶á¤Ç¤Ï¤³¤È¤·4·î¤Ë¤â¶­³¦Àþ¤ò±Û¤¨¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ·³¤¬·Ù¹ð¼Í·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£