¡ÚÀïØË¡Û¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡Ä Í©Îî¤Î½÷À¡Ö¤¢¤ó¤³¡×¤ÎÉÔ²º¤Ê²áµî¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡¢¿Í´Ö¤ÈÍ©Îî¤Î°Û¿§¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ä¹¤¤¹õÈ±¤Î¾¯½÷¤Ë¡Ö²¶¤ÈÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ç¤è¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¾×·âÅª¤ÊÆ³Æþ¤ÇÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤àÁÏºîÌ¡²è¡ØÈà½÷¤ÏØá¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤¬º£¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥É¥³¥ß(¥³¥ß¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥«¡¼)¤Ç¡ÖÃ¤Ì¦¥ö¸¶¤µ¤ó¤Î°¦¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è²È¡¦ËêÅÄ¥Ê¥ë¤µ¤ó(@makitanaru)¤¬¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢À¸¼Ô¤ÎÀÄÇ¯¡¦ÌÀ¿Í¤ÈÍ©Îî¤Î¾¯½÷¡¦¤¢¤ó¤³¤ÎÆü¾ï¤ò¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ®Ã×¤ÇËÂ¤®½Ð¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤À¡£
Í©Îî¤é¤·¤«¤é¤Ì½ã¿¿¤µ¤ò»ý¤Ä¤¢¤ó¤³¤È¡¢Èà½÷¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¿Í¡£¤³¤Î½é¡¹¤·¤¤Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¶»¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤¢¤ó¤³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÔ²º¤Ê²áµî¤â¿ï½ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£X(µìTwitter)¤ØÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ëËÜºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤ÎËêÅÄ¥Ê¥ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£
ËêÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Í©Îî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ¡²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬ËÜºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£Í©Îî¤Ç¤¢¤ë¤¢¤ó¤³¤¬¿Í´ÖÌ£Ë¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥»¥ê¥Õ¤äÉ½¾ð¤Ë¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¸¤À¸¤¤È¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²èÌÌºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ËêÅÄ¤µ¤ó¤ÏÌ¡²èÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëºÙ¤ä¤«¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤³¤ÎÀµÂÎ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀ¿Í¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤À¤ÈËêÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖÉÁ¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢Æó¿Í¤ÎÆü¾ï¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤ËÌþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ¿¤¯ÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
´Å¤¯¿´²¹¤Þ¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤È¡¢»þÀÞº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÉÔ²º¤Ê±Æ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡ØÈà½÷¤ÏØá¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ù¡£Ìþ¤ä¤·¤È¶ÛÄ¥¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Æó¿Í¤ÎÊª¸ì¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ËêÅÄ¥Ê¥ë(@makitanaru)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£