太平洋高気圧の勢いが強く、関東・東海・西日本は例年より晴れる日が多いでしょう。また、全国的な高温傾向が続きそうです。9月前半は厳しい残暑の日もあり、夏が長く感じられそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。北日本太平洋側では9月初め頃にかけて、高気圧に覆われやすく、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

8月23日から9月5日頃にかけての気温は、北日本各地で「平年より高い」見込みです。9月6日から9月19日頃にかけての気温についても、北日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道日本海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道では「ほぼ平年並み」、東北日本海側は「平年並みか多い」でしょう。東北太平洋側では「平年より多い」見込みです。

【期間中の日、最高気温平年値】

8/23〜9/22

札幌 21.4℃〜26.0℃

青森 23.3℃〜27.5℃

仙台 23.8℃〜27.8℃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。東日本各地は、この先9月中旬頃にかけて、太平洋高気圧に覆われやすいため、例年に比べ晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

8月23日から9月5日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」見込みです。9月6日から9月19日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸は「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信は「平年並みか少ない」見込みです。東海は「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「平年より多い」見込みです。

【期間中の日、最高気温平年値】

8/23〜9/22

新潟 25.0℃〜30.2℃

東京 26.1℃〜30.9℃

名古屋 27.8℃〜32.8℃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側の天気は数日の周期で変わるでしょう。西日本各地は、この先9月中旬頃にかけて、太平洋高気圧に覆われやすいため、例年に比べ晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

8月23日から9月5日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」見込みです。9月6日から9月19日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・中国・四国・九州で「平年並みか少ない」でしょう。近畿中南部では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿・中国・四国・九州北部で「平年より多い」でしょう。九州南部では「平年並みか多い」見込みです。

【期間中の日、最高気温平年値】

8/23〜9/22

大阪 28.2℃〜33.3℃

広島 28.0℃〜32.2℃

高知 28.6℃〜31.9℃

福岡 27.6℃〜31.9℃

鹿児島 29.4℃〜32.5℃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では例年8月末から9月初め頃にかけて、高気圧に覆われやすいため、例年よりも晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

8月23日から9月5日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。9月6日から9月19日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年並みか少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」見込みです。

【期間中の日、最高気温平年値】

8/23〜9/22

名瀬 29.8℃〜32.0℃

那覇 30.2℃〜31.7℃

■1か月予報（8月23日から9月22日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本：10％・20％・70％

東日本：10％・10％・80％

西日本：10％・10％・80％

奄美・沖縄：10％・20％・70％

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）：20％・40％・40％

北日本（太平洋側）：30％・30％・40％

東日本（日本海側）：40％・30％・30％

東日本（太平洋側）：40％・40％・20％

西日本（日本海側）：40％・40％・20％

西日本（太平洋側）：40％・40％・20％

奄美・沖縄：40％・40％・20％

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）：30％・30％・40％

北日本（太平洋側）：20％・40％・40％

東日本（日本海側）：20％・30％・50％

東日本（太平洋側）：10％・30％・60％

西日本（日本海側）：10％・30％・60％

西日本（太平洋側）：10％・30％・60％

奄美・沖縄：20％・40％・40％

（参考：気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）