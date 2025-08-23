日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ48 ｰ愛は地球を救う-』（30日・31日放送）でランナーを務めるSUPER EIGHTの横山裕さん（44）。嵐の相葉雅紀さん（42）がMCを務める番組に出演し、保護犬のトリミングに挑戦しました。

横山さんが出演するのは、『嗚呼‼みんなの動物園2時間スペシャル』。動物たちの愛らしさや知られざる生態を紹介する動物番組です。今回、8年前からボランティアでトリミングをしてきた相葉さんと共に、廃業したペットショップから保護されたミニチュア・シュナウザー2匹のトリミングを行います。

横山さんと相葉さんが出会った2匹は、ミニチュア・シュナウザーとすぐに判別できないほど全身毛玉だらけの状態。子どもの頃に捨て犬を拾い、家族の反対を押し切って育てたことがある横山さんは、“早くこの2匹を身軽に、キレイにしてあげたい”と全力で相葉さんのサポートをします。

トリミング中は、横山さんがボケると相葉さんがすかさずツッコミを入れるなど、終始和気あいあいとした雰囲気に。そんな相葉さんと横山さんの仲の良さが伝わる場面が見られます。

『嗚呼‼みんなの動物園2時間スペシャル』は8月23日（土）よる7時から放送です。