レバンドフスキの復帰か、開幕スタメンのトーレスか、新戦力ラッシュフォードか…バルセロナ指揮官がCFの人選に言及「さまざまなオプションがある」
バルセロナのハンジ・フリック監督がセンターフォワードの人選について言及した。クラブ公式サイトが伝えている。
ラ・リーガ連覇を狙うバルセロナは、16日の開幕戦でマジョルカとのアウェー戦に臨んだ。昨季チーム得点王のFWロベルト・レバンドフスキが負傷欠場した中、センターフォワードを務めたFWフェラン・トーレス、左のFWラフィーニャ、右のFWラミネ・ヤマルと3トップがそろって得点をマーク。3-0で白星スタートを飾った。
第2節は23日に開催され、敵地でレバンテと対決する。フリック監督は試合に向けた会見でレバンドフスキの出場可否に関し、医師からの了承を待っているところだと明かした。
「9番のさまざまなオプションがある。フェランはゴールを決めたばかりだし、レバンドフスキを起用できる可能性があるかどうか見てみよう」
マジョルカ戦では後半途中にF・トーレスを下げ、新戦力のFWマーカス・ラッシュフォードを最前線に投入した。
指揮官は「彼のおかげで選択肢が広がる。ウイングの方がプレーしやすいと分かっているが、彼の強みは我々のサッカーの大きな助けとなる。今シーズンは素晴らしいマーカス・ラッシュフォードの活躍を期待できるだろう」と、称賛を交えて複数の起用法を示唆。「シーズンは長く、我々は全員を必要としている」と語った。
