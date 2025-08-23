オードリーの若林正恭が２０日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。本番前から豹変ぶりにドン引きした大物俳優とトップ女優の名前を挙げた。

この日、ゲストの古田新太、小池栄子の俳優陣に、若林が「待ち時間にみんなで楽しい話した後、泣き芝居とか、めっちゃシリアスとかいけます？」と瞬時に切り替えられるかと尋ねた。

そろってうなづく２人に、若林は映画で共演した俳優・堺雅人と中谷美紀に言及。「５メートルぐらいのところで急に泣き始めるじゃないですか。俺びっくりしたんですよ。映画のチョイ役で、堺さんと中谷さんが、最後ワンちゃんが亡くなるシーンがあって。オレ、いて現場で。（本番前に）すごい楽しくしゃべってるから、そういうもんなのかな？って思って。『本番です！』ってカチンコ鳴った瞬間、号泣し始めて。俺だけニヤニヤしてて。カットになっちゃった」と明かして、スタジオの笑いを誘った。

小池から「それ見て笑っちゃったってこと？」と聞かれると、「追いつかなくて、心が」と説明。「『ちょっと１回やめて』って監督が」と笑いを堪えられずに、ＮＧを出したことを告白すると、小池から「バカにしちゃってるじゃん」とツッコまれていた。