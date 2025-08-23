松本好雄オーナー（８７）が２３日、中京３Ｒをメイショウハッケイで勝利し、個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝を達成した。騎手時代にメイショウマンボで１３年オークス、秋華賞、エリザベス女王杯を制すなど縁の深い武幸四郎調教師（４６）＝栗東＝は「偉大過ぎる数字ですよね。自分のことではないけど、めちゃくちゃうれしい。みんなそう思っているんじゃないかな。みんなが会長のために頑張りたいって気持ちだと思うよ。今後も（オーナーに）貢献していきたいし、ずっと長く競馬を楽しんでいてもらいたいです」と喜びと感謝の気持ちを口にした。

「もちろんメイショウマンボは思い入れがありますが、僕の騎手としてのデビュー戦（９７年メイショウユリヒメ６着）から会長の馬でしたからね。他にも思い出はあり過ぎます。これだけ個人オーナーで長く楽しんで２０００勝というのが本当に尊敬と感謝の気持ちです。個人的にもそうですし、競馬界全体もそういう気持ちなんじゃないかなと思います」と、万感の思いをかみしめていた。