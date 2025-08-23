日本高野連は２３日、９月に沖縄県で行われる第３２回ＷＢＳＣＵ−１８Ｗ杯を戦う高校日本代表のメンバーを発表した。

沖縄尚学を初の夏制覇へ導いた末吉良丞投手が２年生で唯一選出されたが、小倉監督は「１回戦、２回戦の投球を見て。落ち着いていますし、コントロールがいい」と評価。「２年生で負担をかけてしまうかなというのもありますけど。秋もありますし。比嘉監督にも何とか出してくれとお願いした選手。できれば２人くらい２年生を選んで楽になるようにしたかったんですけど、やっぱり２０人ということで余裕がなくて」と明かした。

主将は横浜の阿部葉太外野手が務めることを発表。「目いっぱい働いてもらいたいし、自分は期待しています」と語った。

以下、高校日本代表メンバー一覧。数字は背番号。

【投手】９人

１８ 石垣元気 健大高崎

１５ 下重賢慎 健大高崎

２４ 坂本慎太郎 関東第一

１９ 奥村頼人 横浜

２１ 西村一毅 京都国際

１０ 中野大虎 大阪桐蔭

１１ 森下翔太 創成館

１７ 早瀬朔 神村学園

１４ 末吉良丞 沖縄尚学

【捕手】３人

２ 大栄利哉 学法石川

２７ 横山悠 山梨学院

１２ 藤森海斗 明徳義塾

【内野手】６人

４ 奥村凌大 横浜

５ 為永皓 横浜

１３ 岡部飛雄馬 敦賀気比

１６ 辻琉沙 履正社

６ 高畑知季 東洋大姫路

３ 今岡拓夢 神村学園

【外野手】２人

１ 阿部葉太 横浜

７ 川口蒼旺 神戸国際大付