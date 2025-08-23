　記念撮影後、日大三ナインに言葉をかけられる沖縄尚学・末吉良丞（撮影・中田匡峻）

写真拡大

　日本高野連は２３日、９月に沖縄県で行われる第３２回ＷＢＳＣＵ−１８Ｗ杯を戦う高校日本代表のメンバーを発表した。

　沖縄尚学を初の夏制覇へ導いた末吉良丞投手が２年生で唯一選出されたが、小倉監督は「１回戦、２回戦の投球を見て。落ち着いていますし、コントロールがいい」と評価。「２年生で負担をかけてしまうかなというのもありますけど。秋もありますし。比嘉監督にも何とか出してくれとお願いした選手。できれば２人くらい２年生を選んで楽になるようにしたかったんですけど、やっぱり２０人ということで余裕がなくて」と明かした。

　主将は横浜の阿部葉太外野手が務めることを発表。「目いっぱい働いてもらいたいし、自分は期待しています」と語った。

　以下、高校日本代表メンバー一覧。数字は背番号。

　【投手】９人

　１８　石垣元気　健大高崎

　１５　下重賢慎　健大高崎

　２４　坂本慎太郎　関東第一

　１９　奥村頼人　横浜

　２１　西村一毅　京都国際

　１０　中野大虎　大阪桐蔭

　１１　森下翔太　創成館

　１７　早瀬朔　神村学園

　１４　末吉良丞　沖縄尚学

　【捕手】３人

　２　　大栄利哉　学法石川

　２７　横山悠　山梨学院

　１２　藤森海斗　明徳義塾

　【内野手】６人

　４　　奥村凌大　横浜

　５　　為永皓　横浜

　１３　岡部飛雄馬　敦賀気比

　１６　辻琉沙　履正社

　６　　高畑知季　東洋大姫路

　３　　今岡拓夢　神村学園

　【外野手】２人

　１　　阿部葉太　横浜

　７　　川口蒼旺　神戸国際大付