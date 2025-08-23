“メイショウ”の冠名で競馬ファンに親しまれている馬主の松本好雄氏（８７）が２３日、中京３Ｒのメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田）で個人馬主として初となる所有馬によるＪＲＡ通算２０００勝を達成した。

自宅での観戦となったが、ＪＲＡを通じて喜びのコメントを発表した。「馬主として５１年、成り行きというような感じで始まったんですけど、本業があるもんですから、社員に迷惑を掛けないようにと思っていました。２０００勝という数字は年間４０〜５０勝を続けなければいけないということで、“ばか”でないとできないんじゃないでしょうか。“馬ばか”でもないんですが、やっぱり競馬にはたくさんの人が関わっていまして、生産から出走までの間に約７〜８人の人が関わるわけです。生産牧場、育成牧場、調教師、厩舎スタッフ、騎手など、そういう人とのつながりを大事にしてきたつもりですけど、その結果が２０００勝につながったんだと思います」と感慨深げに振り返った。

「無我夢中でしたが、今から思えばやっぱりダービーを獲ってくれたメイショウサムソン、最初のＧ１宝塚記念を獲ってくれたメイショウドトウ、フェブラリーＳを勝ったメイショウボーラー、そしてメイショウマンボが思い出に残っていますね。最近ではメイショウタバル、これに集約されるような感じです。どの馬もそんなに一流ではないし、普通の馬です。やっぱり人のおかげなんでしょうね。競馬は、ファンの方に支えられていて、（武）豊くんや福永祐一くんの活躍があって、また、サークル全体が真面目に取り組んだ結果だと思います。競馬は奥の深い、歴史のある遊びですから、これからも楽しんでほしいと思いますね」と感謝のメッセージを送った。