◇ナ・リーグ パドレス2―1ドジャース（2025年8月22日 サンディエゴ）

パドレスのダルビッシュ有投手（39）が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦に先発。6回74球を投げ、1安打1失点、5奪三振で3勝目を挙げた。好投でチームを4連勝に導き、同率首位浮上に貢献した。試合後の主な一問一答は以下の通り。

――登板を振り返って。

「結果的にも内容も良かったと思います」

――初回から出し惜しみすることなく多彩な変化球を駆使した。

「前回、結構真っ直ぐ使っていたので向こうも変化球が多くなると分かっていたと思うんですけど、僕はいつもドジャース戦はいろいろ違うことをするので、向こうも確定的ではないというところでいろいろミックスしたのが良かったです」

――1点を争う展開で6回に大谷の第3打席を迎えた。

「先週も4、5日前に対戦してますし、ただでさえ3打席目は難しいですから、ちょっと考えながら四球でもいいという配球を、そこは申し訳ないですけど、そうしました」

――初回、先頭の大谷に様々な変化球で対峙した。

「やっぱり大谷くんは目がいいですし、1回見た球は覚えているので、初回のウォーミングアップもちゃんと僕が何を投げてるか見て、カーブ投げるんだったらちゃんとカーブにタイミング合わせるだったりとか、そういうことをしてるのも見ていたので、一辺倒でいくことは無理ですし、そういうこともある」

――いろいろなイメージを見せて選択肢を増やし迷わせることが大事か。

「どういう球でどういうカウントでどこに打ってるか、だいたい分かっているので、それを打ちたいと思いますし、本人が打てないところもチラつかせながら、打てる球もチラつかせながらってところなので、大谷くんは」

――自身を変化球投手と言っているが、4回にT・ヘルナンデスを直球で空振り三振に仕留めた。

「横から投げてる方がベース盤の上では強いですし、差し込めている感じはしますけど、そればっかり投げても自分はそれで抑えられる投手でないので、カットボールを見せて、ツーシームも見せてどっちかな？スライダーも来るかな？っていうところで急にフォーシーム投げて、そういう位置付け」

――試合のキーとなった場面は。

「やっぱり6回じゃないですか。1死一塁で（一塁走者の）大谷君が盗塁するのかどうかってところで、ベッツを迎え、その後スミス、フリーマンですから、あそこで2球で（ベッツから）ゲッツーを取れたのは一番大きかったと思います」

――首位攻防初戦。チームの雰囲気は。

「前回3連敗してますからちょっと不安もある中で、初戦勝てたのは皆ほっとしてると思います」

――いつも支えてくれている家族にいいプレゼントになった。

「妻も一番下の息子も同じ誕生日（8月22日）で、今日見に来てくれてるので、いいピッチングができなかったら恥ずかしいなと思っていたので結果的にいいピッチングができて良かったと思います」

――マチャドが同点打に続き、8回にはヘッドスライディングで執念を見せた。

「やっぱり、このチームを背負ってますし、ああいう感じですけど、やっぱり本人なりに一生懸命頑張ってチームを引っ張ってるので、ああいうヘッドスライディングを見た時もちょっと泣きそうなりましたし、そういうところがどんどん成長してると僕からは見えるので、このチームにいて成長が見れるのは僕もうれしい」

――39歳2度目の登板で勝利。心境の変化は。

「人生本当に早いなと。来年40なのでいろいろ考える事はありますけど、体もいろいろ変化してきてますから。そういうのに対して相手と戦うだけじゃなく自分との戦いもいろいろあるので、そういうところの変化もありますけど、それも楽しみなながらできてはいます」