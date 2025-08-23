お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）と 富澤たけし（51）が23日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。仙台育英（宮城）の須江航監督の発言について語った。

仙台育英も出場した第107回全国高校野球選手権大会。暑さ対策で試合を朝・夕に分ける2部制が導入され、夕方の試合は終了時刻が遅くなる可能性もあり、批判の声も。これに須江監督は「人生最高の夜ふかしですよ。夏休みに友達と夜ふかししたんだっていう、最高の思い出じゃないですか。だから僕は肯定的に考えています」とコメントした。

伊達は「須江さん、言葉の魔術師ですからね。必ず刺さる名言を残して甲子園を去りますね。勉強したいわ。刺さるフレーズなかなか浮かばないよね」。富澤が「前日とかにめっちゃ考えてるのかな？」と話すと、伊達は「いや考えてない。スッと出てくるのが須江監督」と語った。

「スッと出てくるか？あんな名言」と首を傾げる富澤。伊達は「出てくるんだよきっと。前の日から考えてる人は名言出せない人」と述べた。

それでも富澤は「大会前から考えてると思うよ。勝った場合、負けた場合の何パターンか」。伊達は「考えてねーだろ！瞬時に思ってることがフレーズとして出てくると思う」とツッコんだ。