日韓両政府が２３日午後の首脳会談で発表を目指す合意文書の全容が判明した。

戦前の請求権問題を解決した１９６５年の日韓請求権・経済協力協定を念頭に、両国が築いてきた友好関係の「基盤」を確認し、日本政府の歴史認識に変わりがないことを改めて明記する。「安定的で未来志向」の関係構築を掲げ、経済や安全保障など広範な分野で互恵的な協力を打ち出す。

複数の政府関係者が明らかにした。石破首相と李在明（イジェミョン）・韓国大統領が首相官邸で会談した後、「共同プレス発表」と題する合意文書の内容を記者団に明らかにする見通しだ。首脳間の合意を公式に文書化するもので、６月に発足した李政権との関係強化の土台にする狙いがある。

最終調整中の文書では、「両首脳は国交正常化から６０年間で積み上げられた基盤に基づき、２国間関係を安定的で未来志向に発展させていく」と明記する。６５年の同協定が両国関係の出発点だと確認するものだ。

歴史問題にも触れる。植民地支配への反省とおわびが盛り込まれた９８年の日韓共同宣言を含め、日本の歴代内閣が示してきた「歴史認識」に変わりがないことを改めて表明する。９８年の共同宣言を特に重視する韓国側に配慮し、宣言の存在にあえて言及した上で継承を明確にする。

首脳間の相互訪問「シャトル外交」の活性化や、中国・北朝鮮を念頭に置いた日韓・日米韓の安全保障協力に加え、水素を含むクリーンエネルギーの普及や、戦略物資のサプライチェーン（供給網）構築など、経済安保面の連携も盛り込む方向だ。

李氏は２３日午前、専用機で羽田空港に到着した。李氏が２国間外交で外国を訪れるのは就任後初めて。外務省によると、韓国大統領が同盟国・米国よりも先に日本を２国間外交で訪れた例は、６５年の日韓国交正常化以降一度もなく、異例の初来日となる。

李氏は１９日の読売新聞の単独インタビューで、元徴用工（旧朝鮮半島出身労働者）訴訟問題や元慰安婦問題を巡り、既存の合意や解決策を踏襲する考えを示した。両国関係の「基盤」を確認する合意文書と軌を一にする発言と言え、会談でもこうした考えを首相に伝えるとみられる。