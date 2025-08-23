3連覇狙う京都精華が豊野に快勝…チナザが28得点20リバウンドの大暴れ／全中女子決勝T

8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」女子決勝トーナメントが開幕。京都精華学園中学校（京都府）が春日部市立豊野中学校（埼玉県）に快勝し、ベスト8入りを決めた。

3連覇に期待がかかる京都精華は、第1クォーターから盤石の戦いぶりで点差を拡大。40－17と豊野を圧倒して試合を折り返すと、第3クォーターでもアニボグ ジェニファー チナザのインサイドアタックを中心にリードを重ね、最終スコア77－37で白星を収めた。

ロスター全員が出場を果たした京都精華は、チナザが28得点20リバウンドのダブルダブルを披露すると、寛山絢奏も8得点4アシストでチームをけん引。王者の前に屈した豊野は、荻原小春が12得点6リバウンドをマークした。

■試合結果



京都精華学園中学校 － 春日部市立豊野中学校



京都精華｜20｜20｜21｜16｜＝77



豊 野｜5｜12｜8｜12｜＝37

【動画】予選から勢いに乗り続ける京都精華！