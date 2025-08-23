実車の雰囲気を極力損なうことなく造形再現！ホビージャパン「頭文字D 30周年記念 ブリスターパッケージ ディオラマセットシリーズ」第二弾

ホビージャパンからダイキャスト製1/64スケールミニカー(全長約 7cm)、頭文字D 30周年を記念したディオラマセットシリーズの第二弾がコレクションに最適なブリスターパッケージで登場！

ホビージャパン「頭文字D 30周年記念 ブリスターパッケージ ディオラマセットシリーズ」第二弾

希望小売価格： 各2,750円(税込)

サイズ ： 1/64スケール(全長約7cm)

ボディ材質 ： ダイキャスト製 塗装済み完成品

パッケージ ： (W)120mm×(D)60mm×(H)50mm

対象年齢 ： 14才以上

企画・製造 ： ホビージャパン

ホビージャパンからダイキャスト製1/64スケールミニカー(全長約 7cm)、頭文字D 30周年を記念したディオラマセットシリーズの第二弾がコレクションに最適なブリスターパッケージで登場！

直営店の「ポストホビー」及び全国模型取扱店にて予約受付を開始しました。

頭文字D 30周年記念モデルとしてブリスターカード、コレクタブルBOX、劇中のシーンを再現するディオラマシートが付属します。

■1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution III / 頭文字D 須藤 京一 VS 高橋 涼介

1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution III / 頭文字D 須藤 京一 VS 高橋 涼介 1

1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution III / 頭文字D 須藤 京一 VS 高橋 涼介 2

1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution III / 頭文字D 須藤 京一 VS 高橋 涼介 3

1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution III / 頭文字D 須藤 京一 VS 高橋 涼介 4

レッドサンズ 高橋 涼介とのバトルシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。

■1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution IV / 頭文字D 岩城 清次 VS 藤原 拓海

1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution IV / 頭文字D 岩城 清次 VS 藤原 拓海 1

1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution IV / 頭文字D 岩城 清次 VS 藤原 拓海 2

1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution IV / 頭文字D 岩城 清次 VS 藤原 拓海 3

1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution IV / 頭文字D 岩城 清次 VS 藤原 拓海 4

藤原 拓海とのバトルシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。

■1/64 Honda CIVIC (EG6) 妙義 Night Kids / 頭文字D 庄司 慎吾 VS 藤原 拓海

1/64 Honda CIVIC (EG6) 妙義 Night Kids / 頭文字D 庄司 慎吾 VS 藤原 拓海 1

1/64 Honda CIVIC (EG6) 妙義 Night Kids / 頭文字D 庄司 慎吾 VS 藤原 拓海 2

1/64 Honda CIVIC (EG6) 妙義 Night Kids / 頭文字D 庄司 慎吾 VS 藤原 拓海 3

1/64 Honda CIVIC (EG6) 妙義 Night Kids / 頭文字D 庄司 慎吾 VS 藤原 拓海 4

藤原 拓海とのバトルシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。

■1/64 Honda CIVIC (EK9) 東堂塾 / 頭文字D 舘 智幸 VS 藤原 拓海

1/64 Honda CIVIC (EK9) 東堂塾 / 頭文字D 舘 智幸 VS 藤原 拓海 1

1/64 Honda CIVIC (EK9) 東堂塾 / 頭文字D 舘 智幸 VS 藤原 拓海 2

1/64 Honda CIVIC (EK9) 東堂塾 / 頭文字D 舘 智幸 VS 藤原 拓海 3

1/64 Honda CIVIC (EK9) 東堂塾 / 頭文字D 舘 智幸 VS 藤原 拓海 4

藤原 拓海とのバトルシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。

【Hobby JAPANの1/64スケールとは】

1/18スケール、1/43スケール等ディスプレイモデルの製造・販売のノウハウを生かし、1/64スケールダイキャストモデルのコレクションに2019年度より本格的に参入。

【製品の特長】

1. 一度限りの限定モデル

ホビージャパンの頭文字D ディオラマセットシリーズは一度限りの限定生産モデルになります。

2. 抜群のプロポーションとディテール

綿密な実車取材と、モーターショーなどで実車のショーカーを手がけた社内担当モデラーが原型のチューニングを行うことにより、実車の雰囲気を極力損なうことなく造形再現を行っています。

3. コレクションに最適な頭文字D 30周年記念ブリスターパッケージ

専用パッケージとしてブリスターカード、コレクタブルBOX、ディオラマシートが付属します。

第一弾のディオラマセットシリーズと一緒に並べて楽しめます。

■頭文字D 30周年記念 ブリスターパッケージ ディオラマセットシリーズ 第二弾！！

頭文字D 30周年記念 ディオラマセットシリーズ 第二弾

【品番 / 品名】

■HJDMD004(2025年11月発売予定)

1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution III / 頭文字D 須藤 京一 VS 高橋 涼介

■HJDMD005(2025年11月発売予定)

1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution IV / 頭文字D 岩城 清次 VS 藤原 拓海

■HJDMD006(2025年12月発売予定)

1/64 Honda CIVIC (EG6) 妙義 Night Kids / 頭文字D 庄司 慎吾 VS 藤原 拓海

■HJDMD007(2025年12月発売予定)

1/64 Honda CIVIC (EK9) 東堂塾 / 頭文字D 舘 智幸 VS 藤原 拓海

