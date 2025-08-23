8月も下旬ですが、猛暑が衰える気配はありません。明日24日は再び暑さのピークとなり、関東や東海で40℃に迫る災害級の暑さとなるでしょう。東京都心も37℃と体温並みの暑さとなりそうです。熱中症に厳重な警戒が必要です。

今日23日 処暑なのに体温超えの暑さ

今日23日は二十四節気の「処暑」で、暑さが収まる頃ですが、暦とは裏腹に厳しい残暑となっています。



15時までの最高気温は、群馬県桐生市や埼玉県鳩山町で38.7℃、福島県伊達市梁川で38.4℃、埼玉県熊谷市で38.3℃、前橋市や甲府市で38.0℃などと体温超えの暑さとなっています。





東京都心で35.8℃まで上がり、今月12回目の猛暑日となり、8月の猛暑日日数が統計開始以来、最多となりました。

明日24日は40℃に迫る暑さ

明日24日は、再び暑さのピークとなるでしょう。



最高気温は、群馬県前橋市や館林市、埼玉県熊谷市、岐阜市で39℃などと関東や東海で40℃に迫る暑さとなりそうです。



東京都心は37℃と、体温並みの暑さとなるでしょう。今月13回目の猛暑日となり、8月の猛暑日日数の記録をさらに更新しそうです。



8月下旬ですが、災害級の暑さとなるでしょう。熱中症に厳重な警戒が必要です。

25日(月)以降も厳しい残暑

24日(日)が暑さのピークですが、25日(月)以降も猛暑が続くでしょう。関東から九州の内陸部を中心に猛暑日となりそうです。



今年の猛暑は長期戦。まだまだ厳しい残暑が続きますので、体調管理にご注意ください。