Da-iCE『熱闘甲子園』テーマソング「ノンフィクションズ」のTikTok総再生回数が1億回を突破

Da-iCEが7月16日にリリースした最新曲「ノンフィクションズ」のTikTok総再生回数が、リリースからおよそ1ヵ月で1億回を突破した。

■メンバーの花村想太が「ノンフィクションズ」を使用して投稿したキャッチーなダンスも話題に！

この楽曲は「2025夏の高校野球応援ソング／熱闘甲子園テーマソング」として、メンバーの工藤大輝と花村想太が作詞作曲を担当。

『熱闘甲子園』（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送された『ABC高校野球中継』、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する『甲子園への道』（ABCテレビ・テレビ朝日系列放送）など、高校野球関連番組で使用されている。

TikTokでは、メンバーの花村想太が本楽曲を使用して投稿したキャッチーなダンスが話題となり、人気インフルエンサーやグローバルアーティストによる投稿が続々と公開されている。

また、過去の甲子園の名場面や、地方予選大会の映像などを使った投稿でUGCが増加し、『第107回 全国高等学校野球選手権大会』開幕以降、甲子園の盛り上がりとともにさらに勢いを増し、「TikTok人気曲ランキング50」にもチャートインするなど話題となっている。

現在、Da-iCEオフィシャルでは、Apple Musicを対象に「ノンフィクションズ」リリースInstagram記念歌詞シェアキャンペーンも実施中。詳細はDa-iCEのオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2025.07.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ノンフィクションズ」

