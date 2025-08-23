元モー娘。久住小春、大胆ウエスト開きチューブトップで肌見せ「服どうなってるの？」「着こなせるのすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/23】元モーニング娘。で女優の久住小春が22日、自身のInstagramを更新。スペイン・マヨルカ島でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元モー娘。美人女優、大胆私服でウエストのぞく
久住は「マヨルカ島で美味しかったもの」とつづり、旅の思い出を報告。「後半はお腹壊して大変だった」と体調を崩したことも明かしつつ、「街はとっても素敵な雰囲気でした」と振り返った。写真には、ウエスト横が大胆に開いたチューブトップや水着を着用し、美しいスタイルを披露した姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「服どうなってるの？」「セクシー」「着こなせるのすごい」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「楽しそうで癒やされる」「お顔が小さい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆久住小春、大胆肌見せコーデでスペイン満喫
