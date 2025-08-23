【MLB】パドレス 2ー1 ドジャース（8月22日・日本時間23日／サンディエゴ）

【映像】大谷、同僚HRを讃える“粋な行動”

未来のスターの待望の一発にドジャースベンチは大盛り上がりだった。ドジャースの大谷翔平投手がパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。3回に同僚のルーキー・フリーランド内野手のメジャー第1号ホームランが飛び出すと、その際のドジャースベンチの喜びぶりが注目された。

ナ・リーグ西地区の首位攻防戦となるこの試合。現在首位のドジャースは負けられないゲームではあるが、この日はパドレス先発のダルビッシュ有投手に苦戦してノーヒットに抑え込まれていた。

迎えた3回表、1死走者なしの場面でこの日の第1打席に入ったフリーランドはダルビッシュの変化球をしっかり見極めカウントを2−1と打者有利に。すると4球目、ダルビッシュが投じた4球目のスライダーを捉えた。

高めに浮いたスライダーを振り抜いたフリーランドの打球はペトコ・パークのライトスタンドへと一直線に飛び込むホームランに。値千金の先制弾がフリーランドにとって記念すべきメジャー第1号本塁打となった。

満足そうな表情でダイヤモンドを周回するフリーランドはバリー・ボンズのように天に投げキッスをしてホームインすると、ベンチにいる同僚たちからハイタッチの嵐。打席を控えていた大谷も嬉しそうな笑顔でフリーランドを迎え入れ、背中を叩いてやや荒めに祝福するシーンも見られた。

待望の一発を放ったフリーランドに対してはファンもSNSで「シーガーを思い出した」「初アーチがダルからってすごすぎ」「パワーあるじゃん」とフリーランドの打棒を評価するコメントが目立った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）