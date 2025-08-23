LDH¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È¡×Æó¼¡¿³ººÄÌ²á¼ÔÈ¯É½ 60¿Í¤«¤é24¿Í¤Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/23¡ÛE-girls¤ÎÆóÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£À²Èþ¤Ë¤è¤ë¡È¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇEXILE TRIBE¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION-¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË14»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æó¼¡¿³ººÄÌ²á¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLDH¿·¥ª¡¼¥Ç¡¢Æó¼¡¿³ººÄÌ²á¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô
°ì¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¼«¤éÁ´¹ñ¤ò½ä¤ê¡¢Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿60¿Í¤Î¸õÊäÀ¸¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿¡£Æó¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥é¥Ã¥×¤Î²ÝÂê¤¬²Ý¤µ¤ì¡¢60¿Í¤«¤é24¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈÂê¤·¤Æ»°¼¡¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ä¥¬¡¼¥ë¥º¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¤³¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤áEXILE¤«¤éÂ³¤¯LDH¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ÏÉè¡ÈEXILE TRIBE¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇEXILE TRIBE¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£º´Æ£¤¬¼«¤éÁ´¹ñ¤ò½ä¤ê¡¢Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿¸¶ÀÐ¤¿¤Á¤ò¡¢EXILE NAOTO¡¢¾®¿ùÎµ°ì¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë¡¢¹õÅÄ¤ß¤æ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Î3¿Í¤¬¸«ÆÏ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢HuluÆÈÀê¤ÎÌ¤¸ø³«¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿HuluÆÃÊÌÈÇ¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤ÎËè½µÅÚÍË15»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¢¥¤¥³¡Ê19¡Ë
¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ê20¡Ë
¥¤¥Á¥«¡Ê15¡Ë
¥Þ¥Î¥ó¡Ê14¡Ë
¥³¥Ï¥ë¡Ê16¡Ë
¥â¥¨¡Ê17¡Ë
¥Î¥¢¡Ê15¡Ë
¥¥è¥ê¡Ê14¡Ë
¥ß¥Ê¥ß¡Ê16¡Ë
¥æ¥é¥é¡Ê18¡Ë
¥â¥â¡Ê16¡Ë
¥è¥·¥ª¥«¥ß¥å¥¦¡Ê17¡Ë
¥ª¥¦¥ß¡Ê15¡Ë
¥È¥¢¡Ê20¡Ë
¥µ¥¢¥ä¡Ê19¡Ë
¥³¥¤¥í¡Ê15¡Ë
¥·¥â¥À¥ß¥å¥¦¡Ê17¡Ë
¥Û¥Î¥Ï¡Ê17¡Ë
¥Þ¥ê¥ó¡Ê14¡Ë
¥æ¥Á¥Ê¡Ê15¡Ë
¥Ë¥³¥ê¡Ê15¡Ë
¥³¥³¥ë¡Ê17¡Ë
¥æ¥¤¡Ê16¡Ë
¥Û¥Ã¥¿¥ß¥å¥¦¡Ê15¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û