俳優で、プランナーとしても活躍していた秋田宗好さんが心筋梗塞で亡くなったことが、所属事務所の公式サイトで報告されました。54歳でした。



公式サイトでは「俳優として多くの作品に出演し、また弊社代表としても尽力してまいりました秋田宗好が、令和7年7月17日、急性心筋梗塞のため逝去いたしました。享年54歳でした。」と報告。「秋田が生前携わっていた仕事を無事に終えるため、訃報のお知らせが遅れましたこと、深くお詫び申し上げます。」と知らせています。

さらに「あまりにも大きな存在であった秋田との突然の別れを受け止めることができず、私たち関係者一同は未だ深い悲しみの中におります。」と、生前の感謝と共に悼んでいます。





秋田さんは、テレビドラマ「クライマーズ・ハイ」「バッテリー」「丘の上の向日葵」「松葉杖のラガーマン」「TRICK」「ショムニ」など、数多くのテレビドラマに出演。東京モーターショー2003・CMコンテストで準大賞を受賞するなど、プランナーとしても活躍していました。

