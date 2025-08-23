¡Ö±ó¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¡×¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯²ÃÆþ¤ÎÎëÌÚÍ£¿Í¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç²È¤¬ÂÀ¸ÝÈ½
5·î20Æü¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤«¤é¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡¦SC¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¡£
2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«Ëë¤â¶á¤¤º£¡¢²ÃÆþ¸å¤Î5·î24Æü¤Ë¡ØBuliNews¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Åö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¿·²ÃÆþ¤ÎÎëÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎÊÔ½¸Ä¹·ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥È¥±¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¥É»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï2023Ç¯11·î¤ËÅö»þJ2¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤«¤é¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢69»î¹ç½Ð¾ì23¥´¡¼¥ë15¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥Æ¥¤¥é¡¼¥É»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¡Ë¹¶·â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÂçÉý¤Ë¾å¤²¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ú¥ë¥ê¡¼¥¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âµ»½ÑÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥´¡¼¥ë¤È¥¢¥·¥¹¥È¤Ë²¿ÅÙ¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤òÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÍÆ°×¤Ë¼º¤ï¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤ä¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¥ó¥°Ç½ÎÏ¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢175Ñ¤È¤¤¤¦¿ÈÄ¹¤Ï²¤½£¤Ç¤ÏºÝÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¡¢Ä¹½ê¤¬³è¤«¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤â¸¬µõ¤Ç¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ÎÃå¤¤¤¿ÃË¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Î¶ÐÊÙ¤µ¤òÉ¾²Á¡£²¤½£¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥À¡¼¥Æ¥£¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÂ¿¤¯ÁªÂò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤è¤¯²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î´Ö¤Ç¤â¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï±ó¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Ä¤Ä¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤Ï²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¤«¤é³¤³°¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡Ö°ÜÀÒ¶â¤¬ºÇ¤â¹â³Û¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡×TOP10
2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ï8·î23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë³«Ëë¡£ÎëÌÚ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï23Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥ª¥¤¥í¡¼¥Ñ¡á¥Ñ¥ë¥¯¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ç¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£