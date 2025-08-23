Photo: Haruki Matsumoto

誰でも簡単に淹れられるコールドブリューをさらにおいしく。

筆者も目覚めの一杯にコーヒーを飲むことが多いですが、暑い時期はやっぱりスッキリとしたアイスコーヒーが格別ですよね。

その一杯をさらに高めてくれたのが、氷でじっくり抽出する「MICO-ICE pro」。一般的な水出しコーヒー同様に技術も一切不要ながら、味わい深い一杯が楽しめるんですよ。

おうちカフェのクオリティも上がるコーヒーギアでしたので、皆さんにも使用感含めて紹介したいと思います。

見た目も美しいコールドブリュワー

Photo: Haruki Matsumoto

こちらが「MICO-ICE pro」。ガラスと天然木を組み合わせたナチュラルデザインはインテリアとして飾っていても可愛らしい外観。

Photo: Haruki Matsumoto

上部の大きい部分が氷や水を投入するドリッパー。フィルターはステンレス製で繰り返し使えるタイプ。紙フィルターのように消耗品じゃないからエコで経済的。

Photo: Haruki Matsumoto

ガラス容器同士はシリコンパーツで固定するので、丁寧に扱っていれば割れる心配も少ないでしょう。

じっくり抽出で深みとクリアさが同居

Photo: Haruki Matsumoto

作り方はコーヒー豆と氷を入れておくだけ。コーヒー豆1に対して氷10がベストとのことなので、今回はコーヒー豆30g、氷300gでトライ。

Photo: Haruki Matsumoto

朝に仕込んで6時間後に確認すると氷が溶け切り、しっかり抽出できていました。

Photo: Haruki Matsumoto

0度に近い冷水でゆっくりと抽出しているおかげか、コーヒーらしい深みはありながらも雑味の少なくクリアな味わいでした。

Photo: Haruki Matsumoto

ラテで楽しみたい場合は豆の分量を多くして濃いめの抽出がオススメ。

今回は日中に試していますが、夜にセットしておけば翌朝には味わい深い1杯で目覚められますよ。

今なら期間限定セールでおトクになっていたので、アイスコーヒーが好きな人はぜひ試してみてください！

