「素晴らしい補強」「未来のクボだ」世界的ビッグクラブを退団→５部移籍の“日本の宝石”に現地サポは興奮！「これで低迷から抜け出せる」
スペイン２部のレガネスは８月21日、５部に所属するBチームに、MF中井卓大が加入したと発表した。
９歳で世界屈指のビッグクラブであるレアル・マドリーのカンテラ（下部組織）に入り、幼い頃から注目を浴びてきた“日本の宝石”はマドリーのカスティージャ（Bチーム）までは順調に昇格。ただ、出場機会を得られず、その後の２シーズンはレンタル移籍をしていた。
ただ、そこでも結果を残せず、シーズン前半は、スペイン３部のSDアモレビエタ、後半は、スペイン２部ラシン・サンタンデールのBチームで４部のラージョ・カンタブリアにローン移籍をしたものの、思うような結果を残せなかった。
それでも、レガネスファンを期待は高いようだ。クラブの公式SNSには、次のような声が寄せられている。
「ようこそ」
「素晴らしい補強だ」
「これで低迷から抜け出せる」
「最高だよ」
「ファンタジスタだ」
「これなナイスな補強だ」
「すぐトップチームだ」
「未来のクボだ」
Bチームは５部とはいえ、活躍次第では昨季まで１部で戦っていたトップチームへ昇格もできる。久保建英のように、ラ・リーガで活躍する姿をファンは期待しているはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】なぜレガネスは４部で７試合０G０Aの中井卓大を獲得したのか「際立っているのが…」
９歳で世界屈指のビッグクラブであるレアル・マドリーのカンテラ（下部組織）に入り、幼い頃から注目を浴びてきた“日本の宝石”はマドリーのカスティージャ（Bチーム）までは順調に昇格。ただ、出場機会を得られず、その後の２シーズンはレンタル移籍をしていた。
ただ、そこでも結果を残せず、シーズン前半は、スペイン３部のSDアモレビエタ、後半は、スペイン２部ラシン・サンタンデールのBチームで４部のラージョ・カンタブリアにローン移籍をしたものの、思うような結果を残せなかった。
それでも、レガネスファンを期待は高いようだ。クラブの公式SNSには、次のような声が寄せられている。
「素晴らしい補強だ」
「これで低迷から抜け出せる」
「最高だよ」
「ファンタジスタだ」
「これなナイスな補強だ」
「すぐトップチームだ」
「未来のクボだ」
Bチームは５部とはいえ、活躍次第では昨季まで１部で戦っていたトップチームへ昇格もできる。久保建英のように、ラ・リーガで活躍する姿をファンは期待しているはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】なぜレガネスは４部で７試合０G０Aの中井卓大を獲得したのか「際立っているのが…」