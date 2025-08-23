¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤ß¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¥Þ¥®¡¼¡¢ÈþµÓ¡õ¿·¥Ø¥¢¸ø³«¡Ö¥Þ¥®¤¿¤ó»Ë¾å1ÈÖÌÀ¤ë¤¤È±¿§¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×
¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤Ï8·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¤«¤é¿¤Ó¤ëÈþµÓ
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÌÀ¤ë¥Ã¡ªw¡×¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æü¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþÁõ¤Ç¤¹¡£¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤ÏÈþµÓ¤¬¤¹¤é¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸å¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤¤È±¿§¤âÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤10000000¡×¡ÖÈ±¿§¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÌÀ¤ë¥Ã¡ªw¡×¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤ß¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤ÉþÁõ¡×¡Ö¤Þ¤®¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Þ¥®¤¿¤ó»Ë¾å1ÈÖÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¤Ç¤âÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¡£19Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¿å¤Î¤½¤Ð¤Ç¡×±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢³¤³°¤ÇÍ¥²í¤Ë²á¤´¤¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¿¿¤ÃÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÈþËÆ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)
