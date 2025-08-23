歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新し、自身のファンクラブイベント「KODA KUMI〜 Let's Party Vol.4 〜」の東京公演初日を終えたことを報告しました。

【写真を見る】【 倖田來未 】ファンクラブイベント 東京公演初日を報告 「とーーっても楽しすぎる1日」「ていいながら 投稿ボタン押さないまま、寝てました」





投稿された画像は、白のトップスにミニスカート、そしてメタリックシルバーのロングブーツという華やかな衣装に身を包んだ倖田來未さん。









倖田さんは、「東京公演1公演目 とーーっても楽しすぎる1日でありました！！」と投稿。









公演の様子を映した画像の中には、ファンに笑顔で手を振ったり、投げキッスを送る画像もあり、ファンと一体となって、盛り上がっているムードが伝わってきます。









倖田さんはインスタグラムのコメントで「今日のセレクトソングは、懐かしの東方神起フューチャリングのLast angelのカップリングDear familyでしたーー あーーいい曲だわ」とライブを振り返っています。









一方で倖田さんは、「ていいながら、投稿ボタン押さないまま、寝てました おはよ、では、のちほど！」と、投稿が遅れたことをユーモアを交えて報告しています。









ファンからは「Dear familyいいなーーー 今日は何歌ってくれるかな」「懐かしい曲たくさんで、当時を思い出してうるうる」「來未ちゃん、おはよう 寝落ち來未ちゃん想像しただけでかわいい」「面白いトークと美しくかっこいいパフォーマンスと素敵な歌LIVEをありがとう」といった声が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】