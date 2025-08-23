TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新し、自身のファンクラブイベント「KODA KUMI〜 Let's Party Vol.4 〜」の東京公演初日を終えたことを報告しました。

【写真を見る】【 倖田來未 】ファンクラブイベント　東京公演初日を報告　「とーーっても楽しすぎる1日」「ていいながら　投稿ボタン押さないまま、寝てました」



投稿された画像は、白のトップスにミニスカート、そしてメタリックシルバーのロングブーツという華やかな衣装に身を包んだ倖田來未さん。

 



倖田さんは、「東京公演1公演目　とーーっても楽しすぎる1日でありました！！」と投稿。

 



公演の様子を映した画像の中には、ファンに笑顔で手を振ったり、投げキッスを送る画像もあり、ファンと一体となって、盛り上がっているムードが伝わってきます。

 



倖田さんはインスタグラムのコメントで「今日のセレクトソングは、懐かしの東方神起フューチャリングのLast angelのカップリングDear familyでしたーー あーーいい曲だわ」とライブを振り返っています。

 



一方で倖田さんは、「ていいながら、投稿ボタン押さないまま、寝てました　おはよ、では、のちほど！」と、投稿が遅れたことをユーモアを交えて報告しています。

 



ファンからは「Dear familyいいなーーー　今日は何歌ってくれるかな」「懐かしい曲たくさんで、当時を思い出してうるうる」「來未ちゃん、おはよう　寝落ち來未ちゃん想像しただけでかわいい」「面白いトークと美しくかっこいいパフォーマンスと素敵な歌LIVEをありがとう」といった声が寄せられています。

 



【担当：芸能情報ステーション】