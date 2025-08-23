TBS NEWS DIG Powered by JNN

²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡Ø°¾¤Î¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡Ù¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤è¡¼¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×

¸áÁ°10»þ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤»¤¤¤ËÃÓ¤ÎÃæ¤Î°¾¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢ÂÞ¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤½¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤½¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤¿¡×

35¡î¤ÎÌÔ½ëÆü¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤­¤ç¤¦¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°¾¤Î¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤ª¤è¤½100¿Í¤¬»²²Ã¡£ÃÓ¤Ë¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë¤µ¤¯¤é»Ô¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿200É¤¤Î°¾¤¬ÊüÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö2É¤ÌÜ¡ª¡ÊQ.µû¿¨¤Ã¤¿´¶¿¨¤É¤¦¡Ë¤Ì¤ë¤Ì¤ë¡×

¡Ö·ë¹½ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÎä¤¿¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×

¡Ö¡ÊQ.Êá¤Þ¤¨¤¿µû¤Ïµ¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ëÍ½Äê¡Ë¿©¤Ù¤ë¡£¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£¡ÊQ.¤ªµû¹¥¤­¡©¡Ë¤¦¤ó¡×

²ÆµÙ¤ß¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡¢1½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³«ºÅ¤Ïº£Ç¯¤Ç15²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£