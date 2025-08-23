Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯£Ó£Ð¡×ËÜÈÖÃæ¤ËÂçÀ¼¤¢¤²¤ÆÅÓÃæÂàÀÊ¡Ö²¶¤ÏËÜÅö¡¢µ¢¤ë¡ª¡×¡Ä¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤âÊòÁ³¡Öµ¢¤Ã¤¿¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£²£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡¡¶ÛµÞ¡ªÆÃ¼ìº¾µ½£²»þ´Ö£Ó£Ð¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸á¸å£¶»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Ê¹ÔÌò¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¹â¶¶ÌÐÍº¤Î¥¯¥¤¥º¤ÎÈ½Äê¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¼ýÏ¿¤òÅÓÃæÂàÀÊ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ªÌ¯²½¤·¡¢Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤ò¼ÂÎã¤òµó¤²¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤¹ÆÃÈÖ¤òÅ¸³«¤·¤¿º£²ó¡£°ìÌÐ¤Ï¶¦±é¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤È¤È¤â¤Ë²óÅú¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Ãí°Õ´µ¯¤Î¥¯¥¤¥º¤Î¿ô¡¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ÎºÝ¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥óÃÏ¼Á³Ø¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿½÷À¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ËÁ÷¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº§Ìó»ØÎØ¤òº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°²è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿°ìÌÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¶¶¤ÏÉÔÀµ²ò¤ÈÈ½Äê¡£Â³¤±¤ÆÅú¤¨¤¿ÀÐ¸¶¤¬¡Ö»ØÎØ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æ°²è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÀµ²ò¡×¤È¤ÎÈ½Äê¤¬²¼¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤½¤ì¤ÏÊÑ¤À¤è¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿°ìÌÐ¡£¡Ö»ØÎØ¤òÅÏ¤¹¤È¤³¤í¤ÈÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤ÎÆ°²è¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÌÔ¹³µÄ¡£ÆÍÁ³¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¡¢µ¢¤ë¤è¡ª¡¡²¶¤Ïµ¢¤ë¡ª¡¡²¶¤ÏËÜÅö¡¢µ¢¤ë¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÌÐ¤µ¤ó¡¢°ã¤¦¡£°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÄÉ¤¤¤¹¤¬¤Ã¤¿¹â¶¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤â¼è¤êµî¤Ã¤¿°ìÌÐ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦µ¢¤ë¤«¤é¤Ê¡Á¡ª¡¡¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¡Ë³Á¾Â¡¢²¶¤Ïµ¢¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¥»¥Ã¥È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¹â¶¶¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥¯¡¢³°¤·¤¿¤è¡£µ¢¤Ã¤¿¤Ç¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£´ù¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¤Æº¤¤ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¹âÅè¤â¡Öº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤È²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¸µºë¶Ì¸©·Ù·º»ö¡¦º´¡¹ÌÚÀ®»°»á¤ÎÂåÌò½Ð±é¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥ó¤ÈÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÌÐ¤ÎÀÊ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Åö¤Î°ìÌÐ¤¬Ìµ¸À¤Ç¥«¥á¥é¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¥»¥Ã¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÃåÀÊ¡£¹âÅè¤¬¡Ö¤ªµ¢¤ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç¾Ç¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¸«¤Æ¤¿¤Î¤è¡££²¿Í¡ÊÀÐ¸¶¤È¹âÅè¡Ë¤¬¤µ¡£¤º¡¼¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÊºÂ¤Ã¤Æ¡ËÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡££²¿Í¤¬²¶¤Î¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥»¥Ã¥È¤ËÌá¤Ã¤¿¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿°ìÌÐ¡£¹â¶¶¤«¤é¡Ö¤ªµ¢¤ê¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï°ÂÅÈ¤Î¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£