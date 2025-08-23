８月２３日の中京３Ｒ（芝１４００メートル＝９頭立て）で、高杉吏麒騎手が騎乗した２番人気のメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）が１着となり、同馬を所有する松本好雄オーナーは個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝を達成した。１９７５年２月９日の初出走（京都６Ｒのチェリーパス＝８着）からＪＲＡ通算２万７６２９戦目の到達。これまで重賞ではＧ１の１０勝、ＪＧ１の２勝を含む７３勝を挙げている。

松本好雄氏のコメント「馬主として５１年、成り行きというような感じで始まったんですけど、本業があるもんですから、社員に迷惑をかけないようにと思っていました。２０００勝という数字は、年間４０〜５０勝を続けなければいけないということで、“ばか”でないとできないんじゃないでしょうか。“馬ばか”でもないんですが、やっぱり競馬にはたくさんの人が関わるわけです。生産牧場、育成牧場、調教師、厩舎スタッフ、騎手など、そういう人とのつながりを大事にしてきたつもりですけど、その結果が今回の２０００勝につながったんだと思います。無我夢中でしたが、今から思えばやっぱりダービーを獲ってくれたメイショウサムソン、最初のＧ１宝塚記念を獲ってくれたメイショウドトウ、フェブラリーＳを勝ったメイショウボーラー、そしてメイショウマンボが思い出に残っていますね。最近ではメイショウタバル、これに集約されるような感じです。どの馬もそんなに一流ではないし、普通の馬です。やっぱり人のおかげでしょうね。競馬は、ファンの方に支えられていて、豊くんや福永祐一くんの活躍があって、また、サークル全体が真面目に取り組んだ結果だと思います。競馬は奥の深い、歴史のある遊びですから、これからも楽しんでほしいと思いますね」