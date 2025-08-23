エアコンの効いた涼しい室内で、水槽の底にぺたりと身を寄せて眠るナマズの姿が、Xで大きな話題を呼んでいます。ちゃんつるさん（@chantsuru_aqua）が投稿した愛らしい睡眠シーンは14000件を超える「いいね」を集め、「鯰！？……こんな寝方するのかァ」「リラックスしてますな」「野生を思い出せー_(:3」∠)_」など、多くのユーザーから癒やしのコメントが寄せられています。



【写真と動画】エアコンの効いた快適な部屋で爆睡するナマズ

写真に写っているのは、プレコと呼ばれる熱帯魚。南アメリカ原産のナマズの仲間で、正式名はプレコストムス。水槽の底や流木に張り付いて過ごすことが多く、この写真では完全にリラックスして横になり、まるで人間のように熟睡しています。



投稿者のちゃんつるさんは、プレコを中心とした水生生物の愛好家で、自宅では数十匹のプレコを飼育しています。今回話題となった個体についても「めっちゃ人懐っこくて可愛い子」と愛情たっぷりに紹介しています。



ちゃんつるさんにお話を伺うと、プレコとの出会いは偶然だったといいます。



「最初は普通の熱帯魚を飼っていたんですが、たまたまペットショップで見かけたプレコの愛嬌のある顔に一目惚れしてしまいました。飼い始めてみると、想像以上に人懐っこくて、水槽の前に立つと寄ってきてくれるんです」



飼育している数十匹のプレコは大型のものから小型のものまで、それぞれに個性があるといいます。



「プレコは種類によって模様や大きさが全然違うんです。性格もそれぞれで、人懐っこい子もいれば、ちょっと人見知りな子もいます。今回話題になった子は特に人懐っこくて、手を水槽に入れると近寄ってきて、時には手に乗ってくれることもあります」



「一般的にナマズというと地味なイメージがあるかもしれませんが、プレコは本当に美しいんです。種類によっては鮮やかな模様があったり、メタリックに光る体色だったり。それに表情がとても豊かで、見ているだけで癒やされます」



今回話題になった睡眠シーンについても、プレコの魅力の一つだといいます。



「プレコは夜行性なので、昼間は休んでいることが多いんです。でも、この子のように完全に横になって寝ているのは珍しくて、私も初めて見た時は驚きました。エアコンで部屋が涼しかったのと、水温も適温だったので、本当にリラックスしていたんだと思います」



プレコを飼育する上で、大切なのは水質管理です。



「プレコは水質の変化に敏感な魚なので、定期的な水替えと適切なろ過システムが欠かせません。それと、彼らは大食いなので、しっかりと栄養バランスの取れた餌を与えることも大切です。手間はかかりますが、それ以上に癒やしを与えてくれる存在です」



投稿が大きな反響を呼んだことについては驚きとうれしさの両方だそうです。



「まさかこんなに多くの方に見ていただけるとは思っていませんでした。プレコの魅力を知ってもらえる良い機会になったと思います。コメントを読んでいると、『癒やされた』『可愛い』という声がたくさんあって、とてもうれしいです」



「プレコは思っている以上に表情豊かで愛らしい魚です。飼育には多少の知識と責任が必要ですが、それに見合うだけの癒やしと楽しさを与えてくれます。興味のある方は、まずペットショップで実際に見てもらえればと思います。きっとその魅力に気づいてもらえるはずです」



エアコンの効いた快適な部屋で、まるで人間のように熟睡するプレコの姿は、多くの人に癒やしを届けました。ペットとして馴染みの薄いプレコですが、その愛らしい表情と人懐っこい性格で、新たなファンを獲得しているようです。